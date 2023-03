Harry Styles i Emily Ratajkowski są parą? Na tym nagraniu nie szczędzą sobie czułości

Harry Styles i Emily Ratajkowski zostali przyłapani na namiętnych pocałunkach. W sieci pojawił się filmik nagrany na jednej z ulic w Tokio. Zagraniczne media donoszą, że sami zainteresowani "kompletnie nie zwracali uwagi na obecność ewentualnych świadków i nie szczędzili sobie czułości".

"Harry Styles i Emily Ratajkowski całowali się na ulicach Tokio" – podaje "Daily Mail"

Do sieci wypłynął też filmik z tamtego momentu. Fani zastanawiają się, czy ta dwójka jest razem

Ratajkowski i Styles widziani razem w Tokio

Wiele wskazuje na to, że relacja Harry'ego Stylesa z Olivią Wilde na dobre przeszła już do przeszłości. Internet zapłonął, gdy w ostatni weekend marca "Daily Mail" opublikował filmik, na którym "wokalista namiętnie całuje się z Emily Ratajkowski".

Warto wspomnieć, że Harry występuje teraz w Japonii w ramach swojej trasy koncertowej "Love On Tour". Na nagraniu widać, jak "para" najpierw tańczy przy srebrnym samochodzie. Na tym się jednak się nie skończyło. W pewnym momencie zaczęli wymieniać się czułościami.

Czy tę dwójkę łączy coś więcej, czy to tylko przelotny romans? Tego nie wiemy. Faktem jest jednak to, że oboje mają za sobą sporo doświadczeń związkowych.

Życie uczuciowe Emily Ratajkowski

W minione lato modelka rozwiodła się po czterech latach małżeństwa z Sebastianem Bear-McClard'em. Jednym z powodów miały być liczne zdrady mężczyzny. – Tak, zdradzał ją. Jest seryjnym oszustem. To jest obrzydliwe! – mówiła wówczas mediom osoba z otoczenia pary.

Emily jednak nie straciła nadziei na odnalezienie wielkiej miłości. W kolejnych miesiącach łączono ją z Bradem Pittem czy Petem Davidsonem. Kiedy Ratajkowski rozstała się z komikiem, w wywiadzie przyznała, że "nienawidzi randkować, a szczególnie z mężczyznami, którzy deklarują, że szukają silnej partnerki, choć zupełnie nie potrafią funkcjonować w relacji z taką".

– Siła i władza są kojarzone z męskością, a kiedy ma je kobieta, mężczyzna nie wie, co mu pozostało – mówiła. Ostatnio rozpisywano się też o romansie Emily z Erickiem André. Oliwy do ognia dolały nagie zdjęcia, które aktor wrzucił z okazji walentynek. Ta relacja jednak też miała szybko się zakończyć.

Perypetie w życiu miłosnym Harry'ego Stylesa

Z kolei Harry w listopadzie 2022 roku rozstał się z Olivią Wilde. Byli razem przez dwa lata. Najpierw mówiło się o kryzysie w relacji. Ich fani myśleli, że może wrócą do siebie. Jednak na początku tego roku aktorka wrzuciła post, w którym napisała: "nie chciałabym umrzeć bez miłości" i wielu połączyło to z historią ze Stylesem.

Od tamtej pory Harry był łączony już z wieloma innymi kobietami (Kendall Jenner czy Ellis Calcutt). W lutym serwisy plotkarskie zaczęły podawać: "Harry spotyka się z kimś. Dołoży wszelkich starań, by zachować jej tożsamość w tajemnicy po cyrku, w którym znaleźli się razem z Olivią. Ale jego bliscy wiedzą o romansie. To dopiero początek, ale wydaje się, że wszystko zmierza we właściwym kierunku".