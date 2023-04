Przychodzi Polak do ZOO i... "Chciałbym kupić synkowi pingwina"; "Czy można się pohuśtać na trąbie?"

– Dzwonię z nietypową sprawą – tak zaczyna się większość rozmów, podczas których ktoś, zamiast zapytać o godziny otwarcia ZOO, zaczyna snuć swoje fantazje. Wypożyczenie wielbłąda, pływanie z fokami, kupienie pingwina... O tych najciekawszych prośbach odwiedzających opowiedzieli nam pracownicy ogrodów zoologicznych w całej Polsce.

"Pani chciała pohuśtać się na trąbie słonia" fot. Jakub Kaminski/East News

"Dzień dobry, chciałem kupić pingwina"

Jedną z sytuacji, która wyjątkowo zapadła w pamięć Darii Kroczek ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, była rozmowa telefoniczna, podczas której jej rozmówca zadeklarował chęć kupienia pingwina.

– Kilka dni wcześniej nasz rozmówca odwiedził ZOO wraz ze swoim dzieckiem, któremu tak spodobały się nasze nieloty, że zapragnęło mieć jednego z nich w domu – wspomina przedstawicielka chorzowskiego ZOO.

W innych ogrodach zoologicznych zdarzały się podobne prośby: o wypożyczenie wielbłądów na Paradę Trzech Króli, przyjazd słonia do studia telewizyjnego oraz wypożyczenie lwiątka na urodziny dziecka i zebr do ciągnięcia ślubnej karety.

Bywały też osoby, które zamiast odkupić lub wypożyczyć zwierzę, chciały oddać do ZOO swojego pupila. Dr Beata Kuźniar z Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku przypomina sobie co najmniej kilkanaście takich sytuacji.

– Egzotyczne ptaki (głośne, zazdrosne papugi), gady (żółwie czy węże, które urosły zaskakująco szybko i znacznie), ssaki (szopy, ostronosy, małpki z rodziny pazurczatek, które dewastują mieszkanie i gryzą) – wylicza w rozmowie z naTemat.

"Ratunku, pomocy!"

Typową sytuacją dla pracowników ZOO są prośby o interwencję w sprawie egzotycznych zwierząt. – "Przyjedźcie natychmiast, bo w markecie X w pudle bananów siedzi straszny pająk!" – śmieje się dr Beata Kuźniar, kierowniczka sekcji zwierząt drapieżnych w ZOO w Gdańsku.

Powszechne są też telefony w sprawie nietoperzy na poddaszu oraz sąsiadów, którzy hodują niebezpieczne zwierzęta. "Mój sąsiad trzyma jadowite węże i skorpiony za ścianą. Boję się zasnąć" – dr Kuźniar otrzymuje takie telefony zaskakująco często.

Ciekawym zjawiskiem są też zawiadomienia dotyczące gatunków w Polsce chronionych. – W moim ogrodzie wygrzewa się żmija, zabierzcie ją natychmiast! – usłyszała niedawno dr Kuźniar.

Co ciekawe, takie prośby mają nie tylko osoby prywatne, ale również straż miejska i policja - funkcjonariuszy nie raz i nie dwa zaskoczył widok pytona w Wiśle.

Zdarza się także, że do sekretariatu ZOO dzwonią historycy sztuki z pytaniem, jakie zwierzę przedstawia dany ornament, a także twórcy piszący książki, scenariusze czy reportaże.

– Pewien dziennikarz, przygotowując biografię żołnierza z czasów II wojny światowej, pytał, czy to możliwe, żeby szczury robiły nory takie jak opisane we wspomnieniach żołnierza i czy to możliwe, by szczuty zjadały ludzkie zwłoki – przypomina sobie Anna Karczewska z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie.

"To nie jest zwykły pasztet!"

Wbrew pozorom prośby o nakarmienie lub pogłaskanie zwierząt nie są w ogrodach zoologicznych zbyt częste.

– Chyba jednak świadomość, że to "niewłaściwa prośba" istnieje wśród zwiedzających i raczej, co gorsze, zdecydują się na nielegalne dokarmianie, niż proszenie oficjalnie… – tłumaczy Anna Karczewska z warszawskiego ZOO.

Niemniej sytuacje, w których ludzie próbują nakarmić zwierzęta albo je pogłaskać, nadal mają miejsce. Do takiego zdarzenia doszło ostatnio przy wybiegu dla wielbłądów w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie.

– Jedna ze zwiedzających usilnie próbowała nakarmić zwierzęta przyniesioną przez siebie bułką. Gdy opiekunowie zwrócili jej uwagę, pani zasłoniła się faktem, że specjalnie dla wielbłądów przygotowała bułkę z pasztetem, który wcale nie był tani – opowiada Daria Kroczek z ZOO w Chorzowie.

Jeszcze ciekawiej było w Orientarium ZOO Łódź, gdzie ludzie nie chcieli dokarmiać zwierząt, ale je zjadać.

– Od momentu, kiedy organizujemy kolacje w naszym tunelu oceanicznym, pojawiają się także pytania o to, czy można wybrać sobie rybę z oceanarium, którą potem będzie można w trakcie tej kolacji zjeść – mówi Justyna Kowalczyk.

"Moja dziewczyna kocha słonie..."

Pracownicy ZOO nie ukrywają, że często spotykają się z prośbami o pomoc w sprawieniu przyjemności drugiej osobie. Większość zaczyna się dość niewinnie, np. od twierdzenia "przyjdę dziś z moją dziewczyną do ZOO". I dalej:

– "Moja dziewczyna kocha słonie..." I tu cykl próśb, mrożących krew w żyłach: chce pohuśtać się na trąbie słonia, pogłaskać tygrysa, popływać z fokami i tak dalej – kontynuuje dr Kuźniar z ZOO w Gdańsku.

Częste są też prośby o sesje ślubne z dzikimi zwierzętami (np. z tygrysami na wzór Lany Del Rey w teledysku do "Born to die") oraz o pomoc w organizacji nietypowych zaręczyn. Niektórzy chcą ukryć pierścionek zaręczynowy na wybiegu dla dużych drapieżników, np. lwów... Tylko co ma to oznaczać? Nie wiadomo.

Pracownicy ZOO z oczywistych przyczyn nie dopuszczają do bezpośredniego kontaktu przypadkowych osób ze zwierzętami. Wyjątek w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznych stanowi tzw. Małe ZOO, w którym znajdują się zwierzęta hodowlane, np. kury, alpaki.

– Oryginalne zaręczyny pomogliśmy przyszłemu panu młodemu zorganizować właśnie w Małym ZOO, ukrywając pierścionek zaręczynowy na wybiegu królika – opowiada Malwina Spandowska, specjalistka ds. marketingu w Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku.

"Przyślijcie mi pióra orła i kupę tygrysa"

Najczęściej spotykaną prośbą, z jaką spotykają się pracownicy ZOO, są błagania o odchody tygrysa. – Za każde pieniądze kupie kupę tygrysa, bo kuna zjada mi ocieplenie poddasza i przegryza kable w samochodzie – dzwonią ludzie do dr Kuźniar.

– Z prośbą o wydanie czy sprzedanie odchodów tygrysa, by odstraszyć kunę, która np. zamieszkała na strychu czy poddaszu spotykamy się bardzo często, przez cały rok, co kilka tygodni – mówi naTemat Małgorzata Chodyła, rzeczniczka prasowa ZOO w Poznaniu.

Powszechne są też prośby o kawałki ciosów słonia, "bo odpadł mi klawisz z pianina ukochanej babci". – Nie raz też usłyszeliśmy prośbę o to, by dostać ząb rekina…. – mówi Justyna Krakowiak z łódzkiego orientarium. Oczywiście jest to nielegalne.

– Wydawania jakichkolwiek odzwierzęcych materiałów biologicznych, np. piór, próbek sierści, zębów, zabraniają przepisy Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. Wyjątek stanowi współpraca z instytucją naukową – wyjaśnia Chodyła.

Do ogrodów zoologicznych regularnie zgłaszają się też artyści i kolekcjonerzy poszukujący piór egzotycznych ptaków. – Przyślijcie mi pióra kondorów lub orłów do góralskiego kapelusza. I tu podano adres – kończy dr Kuźniar, która zapewnia, że takich sytuacji można mnożyć w nieskończoność.

Czytaj także: https://natemat.pl/228051,nosacz-sundajski-gdzie-go-zobaczyc-w-polsce-w-zoo-go-nie-ma