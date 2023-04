Zamachowski już tak nie wygląda. Efektami przemiany pochwalił się na czerwonym dywanie

Zbigniew Zamachowski raczej nie eksperymentował wcześniej z wyglądem. Przy okazji ostatniego wyjścia na ściankę zaprezentował się zupełnie odmieniony. Uwagę najbardziej przykuwa jeden szczegół na jego twarzy.

Zbigniew Zamachowski bardzo się zmienił Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Zbigniew Zamachowski należał do grona tych osób, które od lat pokazywali się w tym samym "looku"

Tym razem aktor zaskoczył fanów nowym wyglądem na premierze filmu "Skołowani"

Nowy wygląd Zbigniewa Zamachowskiego. Pojawił się na premierze filmu "Skołowani"

Do tej pory Zbigniew Zamachowski dbał o to, aby jego zarost na co dzień był dokładnie ogolony. Choć w filmach mogliśmy zobaczyć go już w różnych charakteryzacjach, to tym razem zaprezentował swój nowy wygląd na imprezie branżowej.

61-letni aktor postanowił odmienić swój wizerunek. We wtorek (11 kwietnia) pojawił się na premierze filmu "Skołowani" i aż trudno było go tam rozpoznać. Artysta zapuścił wąsy, co mocno zmieniło jego wyraz twarzy.

Na uroczystą premierę zawitała też Gabriela Muskała, z którą Zamachowski miał mieć romans. Nie pozowali jednak razem na czerwonym dywanie.

Kariera i życie prywatne Zbigniewa Zamachowskiego

Zbigniew Zamachowski swoją aktorską przygodę zaczynał już w latach 80., kiedy to wystąpił w komedii "Wielka majówka" Krzysztofa Rogulskiego. Potem dostał angaż do "Zmienników" Stanisława Barei. Zagrał tam brata Henia.

Następnie zaczęła się jego współpraca z Krzysztofem Kieślowskim. Obsadzono go wówczas w "Dekalogu" i "Trzech kolorach". W kolejnych latach posypało się wiele innych propozycji. Dziś Zamachowski ma na swoim koncie ponad sto odegranych ról.

Do tych kultowych można zaliczyć m.in. Dudka z "Pułkownika Kwiatkowskiego", Michała Wołodyjowskiego z "Ogniem i mieczem", Edmunda z "Cześć Tereska" czy sierżanta Włodzimierza Nowaka z "Pokłosia". Media równie często, jak sukcesy zawodowe artysty, opisują jego barwne życie prywatne. Zamachowski ma za sobą dwa rozwody. Jego pierwszą żoną była Anna Komornicka, drugą – Aleksandra Justa. W 2014 roku aktor nawiązał bliską relację z Moniką Richardson. Ten związek także nie przetrwał próby czasu. Para rozstała się dwa lata temu. Dziennikarka publicznie wyjawiła wówczas, że jej mąż miał dopuścić się zdrady.

Oboje poszli swoimi drogami. Dzisiaj Richardson układa sobie życie u boku Konrada Wojterkowskiego.

– Wybaczyłam Zbyszkowi. Patrzę na to w ten sposób: do momentu poznania Konrada byłam w życiu z trzema wspaniałymi mężczyznami, każdy z nich towarzyszył mi w ważnym etapie drogi. Zbyszek też był ważny i nie żałuję żadnego dnia, jaki z nim przeżyłam. Jest przezdolnym aktorem, a przede wszystkim dobrym, serdecznym, ciepłym facetem – przekonywała na łamach "Twojego Imperium".

Z medialnych doniesień wynikało, że Zamachowski związał się z Gabrielą Muskałą. "Od kilku tygodni Zbyszek mieszka na Mokotowie u swojej nowej partnerki, aktorki Gabrieli Muskały" – podawał przed dwoma laty "Super Express". Warto jednak dodać, że aktor nie chciał wypowiadać się w tej sprawie do mediów.