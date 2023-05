Za swoje dzieci oddadzą życie. 11 najlepszych matek w świecie zwierząt

Walczą z drapieżnikami, nie śpią, odmawiają sobie jedzenia – te matki zrobią wszystko, aby zadbać o swoje potomstwo. Pod tym względem są lepsze od wielu ludzi, którzy maltretują i porzucają swoje dzieci. Oto 11 najlepszych matek w świecie zwierząt.

1. Żyrafy

Ciąża żyrafy trwa 15 miesięcy. Po narodzinach mała żyrafka od razu staje na nogach. Matka zlizuje z niej płyny ustrojowe i opiekuje się nią przez kolejny rok. Kiedy samica żyrafy idzie szukać pożywienia, dziecko czeka na nią dokładnie tam, gdzie je ukryła. W tym czasie matka żyrafy śpi zaledwie 30 minut na dobę. Przez resztę czasu dogląda swojego dziecka i pilnuje, aby nie padło ofiarą drapieżników, np. lwów. W razie zagrożenia będzie gotowa stanąć do walki, niekiedy oddając życie...

2. Orangutanice

Małe orangutany pozostają zależne od swoich matek najdłużej ze wszystkich naczelnych poza ludźmi. Ich matki noszą je na plecach, iskają, karmią piersią do ukończenia 8. roku życia. Swoich dzieci nie zostawiają bez kontaktu fizycznego i stałego dozoru. Dla swoich dzieci budują na czubkach drzew wygodne legowiska. Uczą je również tego, co muszą umieć, aby w przyszłości żyć samodzielnie, od znajdowania jedzenia po budowanie własnych gniazd i rozpoznawanie jadowitych gatunków.

3. Aligatorzyce

Na zewnątrz mogą wydawać się twarde, ale matki aligatorów są bardzo opiekuńcze. Dla swoich dzieci budują gniazda wśród gęstej roślinności i kompostu, aby naturalne ciepło zabezpieczało jaja, gdy one pójdą polować. Kiedy młode się wyklują, samica schowa je w swojej szczęce i delikatnie przeniesie do wody. Dzieci zostaną pod jej opieką przez okres do dwóch lat. Samica będzie uczyła je kamuflażu i polowań. Niestety aż 80 proc. z nich padnie ofiarą drapieżników.

4. Niedźwiedzice polarne

Samice niedźwiedzia polarnego nie boją się, że w ciąży przytyją. Przygotowując się do zajścia w ciąże, podwajają masę ciała, zyskując ponad 180 kg. Następnie wykopują w śniegu głęboką jamę, w której spędzają całą ciążę i okres dwóch miesięcy po urodzeniu młodych. Łącznie niedźwiedzice poszczą przez 8 miesięcy. Kiedy rodzą się małe niedźwiadki, matka pokonuje dziesiątki kilometrów w poszukiwaniu pożywienia. Opiekę nad nimi sprawuje przez kolejne dwa lata, odpędzając od nich wilki polarne, lisy i ludzi.

5. Orki

Matki orek nie mają chwili wytchnienia po urodzeniu młodych. Nowo narodzone orki przez pierwszy miesiąc życia w ogóle nie śpią, co oznacza, że ich matka również. Zamiast tego nieustannie pływa wokół swoich dzieci, by odstraszyć potencjalnych napastników. Niestety wielu z nich nie udaje się uratować. Śmiertelność wśród młodych orek wynosi od 37 do 50 proc. Niektóre orki chronią swoje dzieci przez całe życie, jakby myślały: "nieważne, ile masz lat, dla mnie zawsze jesteś dzieckiem".

6. Gepardzice

Samotną i troskliwą matką jest również gepardzica. Rodzi ona zwykle od 4 do 6 młodych, które nie mają żadnego instynktu przetrwania. Ta cierpliwa mama musi je nauczyć polować i unikać innych drapieżników. Młode gepardy często padają obiektem zainteresowania silniejszych i większych lwów. Swoje dzieci chroni przez dwa lata. Potem młode gepardy tworzą własną grupę. Samice jednak szybko odchodzą, gdyż preferują samotny tryb życia. No i oczywiście oddają się całkowicie macierzyństwu...

7. Ośmiornice olbrzymie

Możliwe, że ośmiornica olbrzymia jest najbardziej opiekuńczą matką na świecie. Samica jednorazowo składa do 74 000 jaj. Swoje dzieci ukrywa w głębokiej jaskini i pilnuje ich przez całą dobę. Trwa to nieprzerwanie przez siedem miesięcy, aby nie padły ofiarą ryb. Samica nie opuszcza jaskini nawet w celu jedzenia – zamiast tego żywi się własnym ciałem, co ostatecznie doprowadza ją do śmierci. Chwilę później wykluwają się jej młode...

8. Szympansice

Szympansy pielęgnują swoje dzieci, bawią się z nimi, pokazują im świat. Ich ciąża, podobnie jak ludzi, trwa około dziewięciu miesięcy, natomiast okres karmienia piersią jest znacznie dłuższy i może wynosić do pięciu lat. Szympansice po śmierci swojego dziecka są zrozpaczone. Kiedy w ZOO w Los Angeles w 2004 roku zginął mały szympans, jego matka przez dwa dni kołysała go w ramionach. Gdy personel odbierał jej maleństwo, położyła rękę na szybie... Szympansy rozumieją również, gdy przedstawiciel innego gatunku traci dziecko.

9. Słonice afrykańskie

Ciąża słonia trwa 22 miesiące (prawie dwa lata), co czyni ją najdłuższą ciążą wśród ssaków. Słonie rodzą również największe młode. Ich noworodki mogą ważyć nawet 110 kg. Po narodzinach mały słonik jest całkowicie zależny od swojej matki – samica zrywa mu pożywienie, chroni go przed drapieżnikami, pomaga w kąpielach. W opiece nad dzieckiem pomagają jej inne słonie – zaprzyjaźnione samice i ich cielęta, które tworzą struktury na wzór przedszkoli. Tak jest przez kolejne 3 lata, nim młode dorośnie. Gdy dziecko słonicy umiera, ta rozpacza nad jego zwłokami...

10. Tarantula

Na miano najlepszych pajęczych mam niewątpliwie zasługują pajęczyce z rodziny pogońcowatych, a dokładniej tarantule. Zwykle pająki po złożeniu jaj zostawiają je i odchodzą, pozostawiając młode na pastwę losu. Natomiast tarantule noszą jajeczka na swoich plecach i zaciekle bronią ich przed większymi drapieżnikami. Młode zostają na plecach rodzicielki nawet po wykluciu z jajka, a mama opiekuje się nimi aż do momentu kiedy uzna, że mogą rozpocząć samodzielne życie. 11. Świnie

Świnie wyglądają niepozornie, ale są jednymi z najinteligentniejszych zwierząt na ziemi. Komunikują się między sobą, używając dziesiątek różnych pomruków i prychnięć, swoim dzieciom nadają imiona. Prosięta nawoływanie matki rozpoznają wśród setek innych świń. Zdenerwowane podchodzą do swoich mam i zaczynają je tulić. Świnie w tym czasie wydają dźwięki przypominające piosenki. Są zrozpaczone, gdy odbiera im się dzieci. Niestety dla nich to codzienność, do której nigdy nie przywykną...

