Kukiz nie wytrzymał. "Ordynacja wyborcza powoduje, że do Sejmu często dostają się kanalie"

Natalia Kamińska

Paweł Kukiz w rozmowie z jedną ze stacji radiowych stwierdził, że najpewniej będzie startował z list Zjednoczonej Prawicy. Co więcej, komentując fakt, że niektórzy politycy zmieniają barwy partyjne po dostaniu się do Sejmu, powiedział, że "ordynacja wyborcza powoduje, że do Sejmu często dostają się kanalie".