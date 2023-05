Rośnie nieufność Polaków wobec polityków PiS. Odnotował to nawet rządowy CBOS [SONDAŻ]

W sondażu przeprowadzonym przez CBOS zapytano Polaków o ich zaufanie do poszczególnych polityków. Okazało się, że Polacy podchodzą nieufnie szczególnie do polityków partii rządzącej, a w szczególności Mateusza Morawieckiego i Mariusza Błaszczaka. Najwięcej zyskali za to Rafał Trzaskowski i Donald Tusk. Liderem pozostaje jednak Andrzej Duda – ufa mu 54 proc. ankietowanych.

Polacy nie ufają PiS-owi? Sondaż CBOS

Z sondażu przeprowadzonego przez CBOS wynika, że politycy PiS-u tracą społeczne zaufanie. I chociaż liderem majowego rankingu pozostaje Andrzej Duda, to w porównaniu z kwietniem zaufanie do prezydenta spadło o 2 pkt proc., a o 3 pkt przybyło badanych, którzy mu nie ufają. Na drugim miejscu na liście zaufania znalazł się wiceprzewodniczący PO i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Właściwie Trzaskowski na to miejsce awansował. Ufa mu 45 proc. ankietowanych, czyli o 6 pkt proc. więcej niż w kwietniu.

Zaufania do prezydenta Warszawy nie ma 37 proc. respondentów – tutaj spadek o 4 pkt proc. CBOS podkreśla, że to najlepsze oceny Trzaskowskiego od września ubiegłego roku. Na trzecim miejscu znaleźli się ex aequo Mateusz Morawiecki oraz lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Politycy mogą liczyć na zaufanie 38 proc. ankietowanych. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że zaufanie do premiera Morawieckiego maleje o 2 pkt. procentowe, a do Hołowni rośnie o 3 pkt. procentowe.

Morawieckiemu nie ufa natomiast już ponad połowa Polaków (51 proc., co oznacza wzrost o 3 pkt proc.) Hołowni zaś nie ufa 35 proc. badanych (to 3-procentowy spadek). Na 4 miejscu plasuje się Mariusz Błaszczak. CBOS w komentarzu podkreśla, że: "po ubiegłomiesięcznym dużym pogorszeniu się ocen zaufanie do wicepremiera Błaszczaka ponownie zmalało, choć już nieznacznie – o 2 punkty procentowe". Co więcej, przybyło badanych mających negatywne nastawienie do Błaszczaka – tym razem to wzrost o 4 pkt proc. Na szóstym miejscu rankingu polityków cieszących się największym zaufaniem znajduje się lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz – docenia go 34 proc. ankietowanych (plus 2 pkt proc.), a nie ufa mu 29 proc. (bez zmian).

Jarosław Kaczyński vs Donald Tusk

Na tym samym poziomie zaufania społecznego Polaków plasują się Jarosław Kaczyński i Donald Tusk. Ufa im 33 proc. ankietowanych, zaufania w stosunku do nich brak natomiast 54 proc. pytanych Polaków. Oceny prezesa PiS od kwietnia nie zmieniły się znacząco, natomiast notowania lidera PO rosną. Zaufanie do Donalda Tuska wzrosło o 5 proc., a nieufność zmalała o 2 proc. Podobnie jak w przypadku Trzaskowskiego są to najlepsze oceny Tuska od września ubiegłego roku. Jak już informowaliśmy w naTemat, w sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytano respondentów, czy Jarosław Kaczyński nadal skutecznie steruje obozem Zjednoczonej Prawicy.

Odpowiedzi twierdzącej udzieliło łącznie 46,2 proc. ankietowanych, w tym "zdecydowanie tak" odpowiedziało 22,9 proc. ankietowanych, a "raczej tak" – 23,3 proc. Nieco mniej, bo 45,9 proc. respondentów było przeciwnego zdania. Pośród nich 28,3 proc. jest zdania, że prezes Prawa i Sprawiedliwości "zdecydowanie" nie kieruje Zjednoczoną Prawicą skutecznie, a 17,6 proc. uważa, że "raczej nie". Zdania w sprawie nie miało 7,9 proc. badanych.