PiS bez większości, ale... Konfederacja może pomóc. Jest nowy sondaż IBRiS

Z nowego sondażu wyborczego wynika, że Prawo i Sprawiedliwość nie powinna już liczyć na większość w Sejmie. Partia Jarosława Kaczyńskiego może za to myśleć o połączeniu sił ze skrajnie prawicową Konfederacją. Z badania IBRiS wynika, że taka koalicja miałaby przewagę w nowym parlamencie.

Nowy sondaż IBRiS wskazuje, że Konfederacja może pomóc PiS utrzymać włądzę. Fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER

Według najnowszego sondażu IBRiS, przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej" w dniach 26-27 maja, Prawo i Sprawiedliwość nadal może liczyć na największą liczbę głosów, jednak liczba deklarowanych wyborców partii nie się powiększyła.

Swój wynik nieznacznie poprawiły partie opozycyjne. Wyraźnie wzrosła też deklarowana frekwencja wyborcza - z 53 proc. w kwietniu do ponad 57 proc. w maju.

Sondaż. PiS wygrywa wybory, ale nie ma większości

Z badania wynika, że jeśli wybory parlamentarne odbyłyby się w najbliższą niedzielę, to Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 32,9 proc. głosów. Na Koalicję Obywatelską swój głos zadeklarowało 25,6 proc. ankietowanych. Trzecia Droga mogłaby liczyć na 13,1 proc. głosów. 11 proc. respondentów zagłosowałoby na Konfederację.

Ranking zamyka Lewica i Partia Razem z 7,8 proc. poparcia. Poza progiem pozostają Bezpartyjni Samorządowcy z 2 proc. poparcia i Agrounia z 0,6 proc. deklarowanych głosów. 7,2 proc. respondentów nie wie, na kogo chciałoby zagłosować.

Dałoby to odpowiednio 184 miejsca w sejmie dla PiS, 138 miejsc dla KO, 61 miejsc przypadłoby Trzeciej Drodze i 48 miejsc Konfederacji.

Oznacza to, że żadna z partii nie uzyskałaby większości w Sejmie. Sondaż wskazuje, że PiS mógłby utrzymać władzę, jednak musiałby połączyć swoje siły z Konfederacją.

Kaczyński obiecał 800 plus, ale sondaże nie drgnęły

Wiele wskazywało na to, że zmiany w poparciu dla Zjednoczonej Prawicy, ale też samego prezesa PiS może przynieść zapowiedź waloryzacji świadczenia 500 plus na 800 złotych oraz inne złożone obietnice. Tym bardziej mogło być to odebrane na korzyść Jarosława Kaczyńskiego, że osobiście ogłaszał zmiany podczas konwencji programowej partii.

Jak się okazało, zapowiedzi nie korespondowały ze zmianami w poparciu ani dla Kaczyńskiego, ani dla Prawa i Sprawiedliwości. Najnowsze sondaże wskazują, że od czasu złożonych obietnic partia Jarosława Kaczyńskiego nie zyskała większego poparcia.

– Wszystko na to wskazuje, że wystartujemy z list PiS czy Zjednoczonej Prawicy. Muszą się jeszcze odbyć dwie poważne rozmowy z panem prezesem, zwieńczone podpisaniem porozumienia. Wtedy będę mógł w 100 proc. powiedzieć, że do Sejmu będę się starał z grupą kukizowców dostać – mówił kilka dni temu Paweł Kukiz w radiowej Trójce.

Dzięki formacji Kukiza, Prawo i Sprawiedliwość zwiększyłoby liczbę mandatów w Sejmie. Okazuje się jednak, że nawet ewentualna koalicja Zjednoczonej Prawicy z Kukiz'15 to za mało, aby obóz władzy mógł sprawować rządy w nowej kadencji Sejmu.