Kukiz chce startować z list PiS. Sondaż nie zostawia złudzeń

W nowym sondażu wzięto pod uwagę ewentualną koalicję PiS i Kukiz'15 na jesienne wybory. Badanie zrealizowane dla prawicowego portalu nie daje jednak Zjednoczonej Prawicy szansy na samodzielne rządzenie. Partia Jarosława Kaczyńskiego musiałaby znaleźć jeszcze jednego koalicjanta – Konfederację, a na to się na razie nie zanosi.

Sondaż: Koalicja PiS i Kukiz'15 nie daje Zjednoczonej Prawicy większości w nowym Sejmie Fot. JACEK DOMINSKI / REPORTER

– Wszystko na to wskazuje, że wystartujemy z list PiS czy Zjednoczonej Prawicy. Muszą się jeszcze odbyć dwie poważne rozmowy z panem prezesem, zwieńczone podpisaniem porozumienia. Wtedy będę mógł w 100 proc. powiedzieć, że do Sejmu będę się starał z grupą kukizowców dostać – powiedział kilka dni temu Paweł Kukiz w radiowej Trójce.

Co więcej, komentując fakt, że niektórzy politycy zmieniają barwy partyjne po dostaniu się w ławy sejmowe, były muzyk stwierdził, iż "ordynacja wyborcza powoduje to, że do Sejmu często dostają się kanalie".

Teraz firma Estymator na zlecenie DoRzeczy.pl przeprowadziła sondaż, w którym sprawdzono, co Jarosławowi Kaczyńskiemu dałby sojusz z Kukiz'15.

Nowy sondaż: 35,8 proc. dla koalicji PiS i Kukiz'15

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, Zjednoczona Prawica (Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska, Republikanie) oraz Kukiz'15 uzyskałaby 35,8 proc. głosów. To wzrost o 0,5 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem, jednak na tym kończą się dobre wiadomości dla obecnego obozu władzy (o czym w dalszej części).

Na drugim miejscu plasuje się Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska), na którą oddanie głosu przy urnie zadeklarowało 25,2 proc. respondentów. To również wzrost – o 0,2 pkt proc.

Podium zamyka Trzecia Droga (Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050) z poparciem na poziomie 14,9 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.). Oddanie głosu na Konfederację zadeklarowało w sondażu 11,5 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.). Nowa Lewica cieszy się natomiast poparciem 9,5 proc. badanych (spadek o 0,9 pkt proc.).

Koalicja z Kukiz'15 to dla PiS za mało, by dalej rządzić

Autorzy sondażu przełożyli to poparcie na mandaty w Sejmie. Okazuje się, że nawet ewentualna koalicja Zjednoczonej Prawicy z Kukiz'15 to za mało, aby obóz władzy mógł rządzić w nowej kadencji Sejmu.

Wyniki pokazują, że ZP i ugrupowanie Kukiza wprowadziłyby do parlamentu 191 posłanek i posłów. KO zdobyłaby z kolei 124 mandaty, Trzecia Droga – 65 mandatów, Konfederacja – 45, natomiast Nowa Lewica – 34.

PiS musiałoby więc zawrzeć sojusz z Konfederacją – wówczas te trzy ugrupowania miałyby łącznie 236 mandatów, a w efekcie większość w Sejmie. Na koalicję PiS i Konfederacji na razie się jednak nie zanosi.

– W tym momencie nie bierzemy pod uwagę żadnej koalicji. Jesteśmy skupieni na jak najlepszym wyniku w wyborach, ponieważ chcemy realizować nasz program. Nie toczymy absolutnie żadnych rozmów koalicyjnych – mówił kilka dni temu w "Onet Opinie" Sławomir Mentzen, współprzewodniczący Konfederacji.

I dodał: – Nie jesteśmy zainteresowani współtworzeniem rządu z Mateuszem Morawieckim, którego uważamy za kłamcę, który nie realizuje nawet swojego programu.