Michał Szpak jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych artystów w Polsce. Na 32-latka często wylewa się hejt, ale artysta umie radzić sobie z tymi, którzy go rozsiewają. Udowodnił to nagraniem z koncertu w Toruniu, które podpisał jednym wymownym zdaniem.

Michał Szpak wbił szpilkę krytykom Fot. Piotr Matusewicz/East News

Od momentu, kiedy Michał Szpak zasłynął w programie "X Factor" wykonaniem piosenki Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat", wielokrotnie zaskakiwał: odważnymi, queerowymi stylizacjami, bezkompromisowymi poglądami (chociażby w na temat Kościoła) czy artystycznymi prowokacjami. Artysta coraz śmielej eksperymentuje i wydaje się czuć coraz swobodniej w swojej skórze

To oczywiście przysporzyło mu hejterów, a tych Szpak ma mnóstwo. Pod jego zdjęciami na Instagramie nie brakuje krytyki. Szpak potrafi jednak na nią dosadnie odpowiadać, za co uwielbiają go jego fani.

Tak było, chociażby w przypadku koncertu z okazji setnego jubileuszu Disneya w kwietniu, gdy jego stylizacja wyjątkowo nie spodobała się jednej internautce, która nie wiedziała, jak... wytłumaczyć wnuczce, że "to jest facet, a nie kobieta".

Szpak przyznał jednak, że lubi "wkładać kij w mrowisko", bo walczy o tolerancję w Polsce, o czym mówił na Polsat SuperHit Festiwal pod koniec maja.

– Po prostu nie rozumiem ludzi, którzy hejtują osoby z innym poglądem na świat i swój wizerunek. Mam wrażenie, że to się nawet wzmocniło w ostatnim czasie. Jest tego bardzo, bardzo dużo i ja specjalnie będę wkładał ten kij w mrowisko, bo uważam, że jest to temat, który wciąż trzeba pogłębiać, wciąż o tym rozmawiać, bo brakuje u nas tolerancji – mówił w rozmowie z Pomponikiem.

Michał Szpak pokazał nagranie z koncertu w Toruniu. Wbił szpilę krytykom

Szpak faktycznie lubi wbijać kij w mrowisko i ustawiać swoich hejterów do pionu. Tak też było i w sobotę, kiedy wystąpił w Toruniu na koncercie "Pod wspólnym niebem" organizowanych w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oprócz wokalisty wystąpili m.in. Ania Dąbrowska, Bovska, Brodka, Igo i O.S.T.R.

Artysta opublikował na Instagramie fragment swojego występu, na którym widzimy tłum ludzi z rozświetlonymi latarkami w smartfonach. "Nikt nie przyszedł" – podpisał ironicznie wideo, nawiązując do częstego argumentu hejterów: że nikt nie słucha jego muzyki i nie przychodzi na jego koncerty.

Nagranie pokazało... zgoła inny obraz. Komentarz Michała Szpaka rozbawił więc internautów, którzy wychwalali koncert w Toruniu.

"Haha, noo pustki jak cholera, tylko jakieś głośne i telefonami po gałach świecą", "Gwiazda jest tylko jedna!", "Było cudnie!!! System rozwalony, gardła zdarte, można jechać 200 km z powrotem…", "Dałeś czadu!", "Na Twoich koncertach zawsze są największe tłumy, nie bez powodu!", "Jestem dumna z Ciebie i wzruszona tym widokiem!! Zasługujesz na te tłumy ludzi" – pisali w komentarzach.

