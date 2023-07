Do sieci trafił właśnie pełny zwiastun nowego widowiska science-fiction "Twórca". To nowy film Garetha Edwardsa, reżysera "Łotr 1. Gwiezdne wojny historie", który jest tu też współautorem scenariusza. Szykuje się wielki pojedynek ludzi ze sztuczną inteligencją. Czy filmowcom uda się opowiedzieć ciekawą historię?

Fot. YouTube/The Creator | Official Trailer

"W przyszłości wojna między rasą ludzką a siłami sztucznej inteligencji. Joshua to doświadczony były agent sił specjalnych, który opłakuje zniknięcie swojej żony. Mężczyzna zostaje zwerbowany do wytropienia i zabicia Stwórcy, nieuchwytnego architekta AI, który opracował tajemniczą broń mogącą zakończyć nie tylko samą wojnę, ale zniszczyć też całą ludzkość" – tak brzmi oficjalny opis fabuły "Stwórcy".

W Joshuę wcielił się nominowany wcześniej do Złotego Globu amerykański aktor John David Washington. Widzowie mogą go kojarzyć m.in. z ról w "Tenet" Christophera Nolana i "Czarne bractwo. BlacKkKlansman" Spike'a Lee.

Zwiastun zdradza, że w filmie nie zabraknie scen starć pomiędzy siłami ludzi a maszynami, które wizualnie mogą kojarzyć się ze świetnie nakręconymi bitwami we wspomnianym "Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie". Design robotów przypomina natomiast model, który widzowie wiedzieli w "Chappie", filmie Neilla Blomkampa z 2015 roku.

Fabuła "Stwórcy" zdaje się też poruszać tematy, które już wcześniej brano na warsztat przez innych filmowców. "Terminator" Jamesa Camerona w 1984 roku pokazywał globalną wojnę ludzkiego ruchu oporu ze sztuczną inteligencją i cybernetycznymi zabójcami.

Podobnie motyw "ludzkiego pierwiastka", czy też samoświadomości i emocji zamkniętych w maszynie eksplorował "Blade Runner" Ridleya Scotta w 1982 roku – inspirując się powieścią science-fiction "Czy androidy śnią o elektrycznych owcach?" Philipa K. Dicka z 1968 roku.

Nie zmienia to jednak faktu, że wraz z postępem AI rola i obecność sztucznej inteligencji w życiu człowieka jest teraz jednym z aktualnych tematów społecznej debaty – co ma też swój wpływ na popkulturę (o czym świadczy też m.in. nowy blockbuster z Tomem Cruisem "Mission: Impossible Dead Reckoning Part One").

Już niebawem widzowie przekonają się, czy "Twórca" przedstawi temat AI od nowszej strony – 29 września film będzie miał swoją premierę w Stanach Zjednoczonych.