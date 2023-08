Kolor dziąseł psa może świadczyć o jego zdrowiu. Jasne lub blade dziąsła nie są u psów normalne. Istnieje wiele chorób, które mogą powodować ten stan rzeczy, a niektóre z nich są na tyle poważne, że nieleczone, kończą się śmiercią. Oto 10 dolegliwości, których objawem mogą być białe dziąsła.

Blade dziąsła u psa nie oznaczają niczego dobrego fot. 123rf.com

Zdrowe dziąsła u psa są różowe, przypominają kolor gotowanej krewetki. Niektóre psy mają ciemne lub czarne dziąsła i podniebienie, ale zwykle są one nakrapiane różowymi plamami, które można sprawdzać pod kątem zmian koloru. Ważne jest, aby znać normalny kolor dziąseł psa, aby wiedzieć, kiedy się zmienia, a pies może być chory.

Psie dziąsła można sprawdzić poprzez uniesienie górnej wargi psa. Najlepiej robić to raz lub dwa razy w miesiącu. Zmiana koloru dziąseł na biały może być oznaką problemów zdrowotnych. Jeżeli towarzyszą temu dodatkowe objawy, np. osłabienie lub wymioty, oznacza to, że pies potrzebuje natychmiastowej pomocy. Zwierzakowi może dolegać jedna z opisanych poniżej chorób.

1. Anemia

Anemia (niedokrwistość) to choroba, którą u psów wywołuje wiele czynników. Jednym z jej objawów są blade lub białe dziąsła. W przypadku choroby organizm produkuje mniej czerwonych krwinek odpowiedzialnych za dostarczanie tlenu do narządów. Bez niego organizm jest niedotleniony, a dziąsła stają się jasne.

2. Wstrząs anafilaktyczny

Wstrząs anafilaktyczny następuje na skutek kontaktu z alergenem. W jego trakcie dochodzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych i ograniczenia przepływu krwi przez tkanki, które dostają mniej tlenu, niż potrzebują. W takiej sytuacji pies może mieć jasne lub białe dziąsła. Dolegliwość może prowadzić do niedotlenienia mózgu i śmierci.

3. Zatrucie toksynami

Niektóre toksyny, np. trutki na szczury, mogą spowodować u psów niebezpieczne zatrucia. Większość takich preparatów prowadzi do zaburzeń krzepnięcia krwi, doprowadzając psa do wewnętrznego krwotoku i niedotlenienia. Nieleczone zatrucia mogą być śmiertelne. Psa należy zabrać do weterynarza jak najszybciej.

4. Choroby serca

Wiele chorób serca może prowadzić do jego niewydolności. Należy tu wymienić, chociażby kardiomiopatię rozstrzeniową, niedomykalność zastawki mitralnej czy wrodzone wady serca. W przebiegu takich chorób dziąsła mogą stać się w blade z powodu niedotlenienia tkanek lub pęknięcia guzów serca.

5. Nowotwór

Niektóre rodzaje nowotworów prowadzą do powstania krwawiących guzów. Najczęściej występują one w śledzionie, przewodzie pokarmowym, wątrobie i nerkach. Zdarza się, że guzy te rosną tak szybko, że pękają. Następuje wtedy krwotok wewnętrzny, który może doprowadzić psa do osłabienia lub zapaści i "rozjaśnić" jego dziąsła.

6. Zaburzenia krzepnięcia

Jedną z wrodzonych chorób odpowiadających za zaburzenia krzepnięcia jest choroba Willebranda i hemofilia typu A. Schorzenia te objawiają się skłonnością do nadmiernych lub wydłużonych krwawień. Takie krwawienia są bardzo groźne i w niektórych przypadkach mogą prowadzić do śmierci.

7. Skręt żołądka

O skręcie żołądka u psa mówimy, gdy żołądek czworonoga najpierw wypełnia się gazem, płynem i pokarmem, następnie boleśnie się skręca. Blokuje to przepływ krwi z i do żołądka, prowadząc do wstrząsu, a żołądek puchnie i zaczyna obumierać. Powiększony żołądek blokuje przepływ krwi w organizmie, czego skutkiem są blade dziąsła.

8. Pasożyty

Niektóre pasożyty mogą powodować u psów ciężką anemię, której objawem mogą być blade dziąsła. Tak jest np. w przypadku inwazji pcheł, tęgoryjców psich i giardii lamblii. Chore zwierzaki muszą przejść kąpiel, leczenie, odrobaczenie – szybko reakcja uchroni je przed dalszymi skutkami choroby.

9. Choroby nerek

Choroby nerek mogą prowadzić do odwodnienia, które może pogarszać jakość krążenia i stymulować w organizmie czynniki zapalne. Nerki odpowiadają również za produkcję hormonu stymulującego wytwarzanie czerwonych krwinek. Jeśli nerki są chore, pies może mieć anemię i blade dziąsła.

10. Potężny stres

Intensywne dyszenie i pobudzenie układu nerwowego mogą powodować bladość dziąseł. Jeśli przyczyna jest krótkowała, na przykład głośne fajerwerki w Sylwestra, objawy powinny minąć wraz ze stresem. Natomiast jeśli pies cierpi z powodu zaburzeń lękowych, konieczna może być współpraca na linii behawiorysta-weterynarz.

Czytaj także: https://natemat.pl/503150,resomacja-zwierzat-nowa-moda-z-zachodu