Szef włoskiej mafii zatrzymany. Zdradził go pies kochanki

W willi pod Neapolem zatrzymano Luigiego Cacciapuotiego – jednego z szefów włoskiej mafii. "Kryjówkę poszukiwanego przestępcy wskazał pies" – informuje dziennik "Il Mattino".

Zdrajcą okazał się biały pudel fot. 123rf.com

Przywódca Kamorry zatrzymany we Włoszech

Włoscy policjanci zatrzymali w luksusowej posiadłości w wiosce Varcaturo niedaleko Neapolu Luigiego Cacciapuotiego – jednego z przywódców Kamorry.

Kamorra to zorganizowana grupa przestępcza, której początki sięgają 1820 roku. Członkowie organizacji dopuszczali się licznych oszustw i morderstw. Roczne dochody Kamorry szacuje się na miliard euro. W ciągu ostatnich 30 lat przez mafijne porachunki zginęło prawie 5 tys. osób.

Zbiega zatrzymano, gdy odpoczywał na leżaku. "Czytał artykuł na temat swojego gangu" – relacjonuje włoska prasa.

Przestępcę zdradził pudel kochanki

Obszar, na którym ukrywał się 64-latek, ustalono na podstawie jego aktywności w mediach społecznościowych i operacji finansowych, jednak dokładne miejsce jego pobytu było nieznane.

Wtedy mundurowym z pomocą przyszedł pies – biały pudel kochanki Cacciapuotiego, który wyglądał przez okno ekskluzywnej willi.

"Pudle nie są we Włoszech popularne, a partnerka przestępcy wrzucała do sieci zdjęcia z takim psem, co przykuło uwagę śledczych" – wyjaśniają włoskie media.

Zatrzymanie koordynowała neapolitańska Okręgowa Dyrekcja Antymafijna. Mężczyzna trafił za kratki. Grozi mu 15 lat odsiadki.

Za pomocnictwo w ukrywaniu zbiega zatrzymano też Pierę Luongo – właścicielkę psa.

