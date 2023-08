Paweł Wawrzecki opiekuje się chorą córkę. Przeprowadzi się z 41-letnią Anią do USA?

Paweł Wawrzecki mimo wielu zawodowych sukcesów, nie miał łatwo w życiu osobistym, które obecnie dzieli na Polskę i USA. Jeszcze na dobre nie osiedlił się z żoną za granicą, bowiem w ojczyźnie musi opiekować się swoją córką. Czy niebawem nadejdzie przełom?

Paweł Wawrzecki na dobre wyprowadzi się z Polski? fot Adam Jankowski/REPORTER

Wawrzecki w tym roku obchodził 73. urodziny. Artysta ma na swoim koncie wiele ról. Największą popularność przyniosły mu jednak angaże do takich produkcji jak: "Złotopolscy", "Matki, żony i kochanki" czy "Daleko od noszy".

Aktor podbił serca widzów. Niestety, choć mógł cieszyć się dużą sympatią, to w jego życiu osobistym nie działo się najlepiej. Doświadczył wielu tragedii, które odcisnęły na nim bolesne piętno. Jako 15-latek stracił ojca, dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Handlu Mięsem Warszawa Praga, który został skazany na śmierć w słynnej w latach 60. aferze mięsnej.

– Ojciec nie był kryształowym człowiekiem. Ale na pewno nie zasługiwał na bestialską śmierć – mówił Wawrzecki w jednym z wywiadów. Wiele lat po tych dramatycznych wydarzeniach, aktor wraz z bratem otrzymali odszkodowania.

Los nie szczędził też przykrości aktorowi w życiu uczuciowym. Jego ukochana żona Barbara Winiarska zmarła nagle w 2002 roku. Miała tętniaka mózgu. W tamtym momencie Wawrzecki stał się jedynym opiekunem ich córki Ani, która urodziła się z porażeniem mózgowym.

Czytaj także: Na Wawrzeckiego wylał się hejt po śmierci Kotulanki. Ale chyba nikt nie znał tego faktu Siedem lat później artysta związał się z Izabelą Roman, która na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych. Artysta łączy więc życie między Polską, gdzie jest jego córka, a USA. Ponoć to opieka nad 41-letnią córką, powstrzymuje go przed ostateczną przeprowadzką.

W rozmowie z "Rewią" Wawrzecki wyznał, że chyba spróbuje podjąć się tego wyzwania i się wyprowadzi. – Nie da się ukryć, że jesteśmy coraz starsi, a wielogodzinne loty coraz trudniejsze do zniesienia – zwrócił uwagę.

Co stanie się więc z jego córką? Dodajmy, że gdy gwiazdor odwiedza żonę, Ania jest pod opieką zaprzyjaźnionej rodziny. Jemu jednak zależy na wyemigrowaniu razem z córką, dlatego ponoć coraz częściej "przyzwyczaja ją do nowych warunków". Niedawno byli razem za oceanem.

– Izabela zadbała o to, aby z Nowego Jorku przyjechała jej córka i spędziła trochę czasu z Anią w Chicago. A ona sama też ma dla córki Pawła mnóstwo empatii i ciepła – mówił znajomy pary, cytowany przez WP.