10 najkrócej żyjących zwierząt na świecie. Niektóre dobrze znamy

Ciągle narzekamy, że nie mamy na nic czasu, ale niektórzy mają go znacznie mniej. Najkrócej żyjące zwierzęta na świecie żyją mniej niż 2 lata. Oto 10 gatunków, które nie mogą poszczycić się długim życiem.

Niektóre ważki żyją tylko 7 dni fot. 123rf.com

10. Ośmiornica – 2 lata

Ośmiornice są jednymi z najinteligentniejszych zwierząt na świecie. Niestety nie mogą poszczycić się długim życiem, ponieważ żyją tylko 2 lata. W tym czasie samica składa od 10 000 do 50 000 jaj, którymi opiekuje się przez kolejnych 5-6 miesięcy. Podczas opieki nad jajami nie je i nie opuszcza schronienia. Gdy młode się wykluwają, umiera.

9. Gambuzja pospolita - 2 lata

Gambuzja pospolita to niewielka ryba występująca w rzece Mississippi i Zatoce Meksykańskiej. Ryba ta żywi się głównie komarami. Żyje maksymalnie 2 lata, jednak wiele osobników nie dożywa starości. Gambuzje pospolite bardzo często giną w wyniku ataków drapieżników: większych ryb, węży, jaszczurek i żółwi.

8. Chomik dżungarski – od 12 do 18 miesięcy

Chomiki dżungarskie to niewielkie gryzonie występujące naturalnie w północnych Chinach i Mongolii. Ich średnia długość życia w środowisku naturalnym wynosi 12-18 miesięcy, jednak w warunkach domowych, gdzie są odpowiednio pielęgnowane i odżywiane, mogą żyć nieco dłużej – od dwóch do trzech lat.

7. Mysz – od 12 do 18 miesięcy

Myszy to zwierzęta, które potrafią przystosować się do życia w domu, lesie lub na polu. Ten mały gryzoń żyje maksymalnie 2 lata, ale większość myszy umiera znacznie wcześniej. Powodem są węże, lisy, sowy, koty i człowiek. Co ważne, myszy osiągają dojrzałość płciową w wieku 30 dni, co skutecznie zapobiega ich wymarciu.

6. Furcifer labordi – 12 miesięcy

Furcifer labordi to kameleon nazwany na cześć francuskiego odkrywcy Jeana Laborde’a. Te urocze zwierzęta żyją maksymalnie rok. Ich cykl życiowy rozpoczyna się w listopadzie, gdy przychodzą na świat. Dojrzałość płciową osiągają 4 miesiące później w styczniu lub lutym. Umierają w listopadzie, gdy wykluwają się kolejne młode. I tak to się kręci...

5. Pszczoła robotnica – od 30 do 60 dni

Życie pszczoły robotnicy jest krótkie, ale intensywne. Zwierzę żyje maksymalnie 2 miesiące. W tym czasie żywi larwy pszczół, przetwarza nektar i produkuje miód. Co więcej, lata po wodę, aby ochłodzić ul. Można powiedzieć, że pszczoły żyjące latem, zapracowują się na śmierć. Zimą, gdy odpoczywają, żyją trochę dłużej – do ośmiu miesięcy.

4. Ważka – od 7 do 56 dni

Na liście zwierząt z najkrótszą długością życia nie mogło zabraknąć ważek, które jako dorosłe osobniki żyją 7-56 dni, a jako larwy, gdy żyją pod wodą, nawet 7 lat. Po wyjściu z wody składają jaja i giną, by zastąpiło je kolejne pokolenie ważek. Są jedne z najpiękniejszych owadów na świecie. W Polsce żyje ich około 70 gatunków.

3. Muszka owocówka – od 40 do 50 dni

Muszki owocówki są bardzo małe, ale potrafią uprzykrzyć życie. Pojawiają się wszędzie ta, gdzie gniją owoce. W postaci imago spędzają zaledwie 14 dni. W tym czasie samice składają od 500 do 2000 jaj. Ich całe życie, łącznie z etapem, gdy są jajami, trwa 40-50 dni. Niekiedy giną przedwcześnie w wyniku ataku żab, ropuch i ryb.

2. Mucha domowa – 28 dni

Muchy domowe są wszędzie tam, gdzie żyją ludzie. Przyciągają je widoki i zapachy naszego jedzenia. Ich cykl życiowy obejmuje stadia jaja, larwy, poczwarki i imago (dorosłej postaci owada). Z jaj wykluwają się w ciągu 24 godzin od ich złożenia, stadium larwalne osiągają w ciągu 14 dni, przez 3-10 dni są poczwarką, a później składają jaja – nawet 500 na raz.

1. Jętki – 24 godziny

Jętki to niewielkie owady żyjące wokół jezior i stawów. Występują głównie w Ameryce Południowej. Ich cykl życiowy rozpoczyna się od postaci jaja. Później owady wykluwają się, a kiedy wydostają się z wody, stają się dorosłe, składają jaja i umierają w ciągu doby. Łącznie, jako jaja, nimfy i imago, jętki żyją kilka miesięcy, ale jako postać dorosła, jeden dzień.

