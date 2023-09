Gelner żartował ze śmierci Jana Pawła II w "DDTVN". Prowadzący złapał się za głowę

Gośćmi niedzielnego wydania "Dzień Dobry TVN" byli aktorzy wcielający się w głównych bohaterów w serialu "Szadź". Jeden z nich, a mianowicie Bartosz Gelner pozwolił sobie na żart, po którym prowadzący formatu aż złapał się za głowę.

Bartosz Gelner zażartował z Jana Pawła II w "Dzień Dobry TVN". Fot. Wojciech Stróżyk/ REPORTER

Aktorzy promują "Szadź" w "Dzień Dobry TVN"

"Szadź" to serial TVN, w którym w główną rolę Piotra Wolnickiego wciela się Maciej Stuhr. Zbliża się właśnie premiera telewizyjna trzeciego sezonu serialu, którego akcja osadzona jest rok po próbie zamordowania Lilii. Grający seryjnego mordercę Stuhr zaszywa się w niewielkim miasteczku, którego mieszkańcy nie wiedzą, z kim mają do czynienia.

W trzeciej odsłonie serialu ważnych bohaterów grają także Piotr Trojan oraz Bartosz Gelner, którzy byli gośćmi niedzielnego wydania "Dzień Dobry TVN". Aktorzy opowiadali nie tylko o serialu, który zadebiutował na antenie TVN 3 września, ale także o czwartym sezonie, w którym Stuhr nie był jedynie aktorem, ale także reżyserem.

– Gramy w górach. Nagle pojawiamy się w zupełnie innym świecie, gdzie mieszkańcom nie podoba się, że zjawia się Piotr Wolnicki. Ale cieszymy się, że kończymy czwartym sezonem. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść – opowiadał Gelner.

Bartosz Gelner zażartował ze śmierci Jana Pawła II

Prowadzącym spotkanie z aktorami był Damian Michałowski, który na koniec poprosił ich, by zachęcili widzów do włączenia trzeciego sezonu "Szadzi" niedzielnym wieczorem. Zapowiedź zaczął Trojan.

– Zapraszamy drogich widzów "Dzień Dobry TVN" na serial "Szadź 3" dzisiaj o...– powiedział aktor i w tym momencie przerwał mu Gelner.

– Dzisiaj o 21.35, prawie 21.37. Tuż przed szkołą. Aby mieć czarne myśli w stosunku do edukacji – zażartował, a Michałowski aż złapał się za głowę, mówiąc, że żałuje swojej prośby. Przypomnijmy, że żart aktora dotyczył godziny śmierci Jana Pawła II.

Przypomnijmy, że Bartosz Gelner to aktor znany m.in. z takich tytułów, jak "Pokolenie Ikea", "Sexify" czy "Gry rodzinne". Po raz pierwszy na ekranie mogliśmy go zobaczyć w serialu "Barwy szczęścia", gdzie wcielił się w postać Bartka Koszyka.

Gelner prywatnie związany jest z Magdaleną Cielecką, a związek ten budził kontrowersje, gdyż dzieli ich szesnaście lat różnicy wieku. W marcu na łamach "Twojego Stylu" aktor zdecydował się zdradzić więcej na temat ich relacji.

"Strach przed wejściem w związek był też we mnie. To nigdy nie jest łatwe. Uważam, że nasz gatunek potrzebuje drugiej osoby do funkcjonowania, ale do budowania relacji podchodzę ostrożnie. Nie lubię sformułowania 'motyle w brzuchu'. Boję się popaść w euforię, która za chwilę się wypali i zostanie pustka" – stwierdził Gelner.