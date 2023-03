Gelner zaskoczył. W szczerych słowach opowiedział o relacji z Cielecką

Bartosz Gelner i Magdalena Cielecka ostatnio są jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Aktorzy niedawno postanowili przerwać milczenie i udzielili paru głośnych wywiadów, w których opowiadali o swoim życiu. Niedawno Gelner w rozmowie z jednym z tabloidów odważył się zdradzić kilka sekretów z relacji z Cielecką.

Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner są w związku od czterech lat

Choć niewiele mówią o swojej relacji, to zdarzają się wyjątki. Tak było też w przypadku ostatniego wywiadu aktora

Gelner przyznał szczerze, że bał się wchodzić w nową relację. Nawiązał także do przysłowiowych "motyli w brzuchu"

Bartosz Gelner w najnowszym wywiadzie dla "Twojego Stylu" zdecydował się ujawnić kulisy swojego życia prywatnego i opowiedzieć o relacji z Magdaleną Cielecką. Jak się okazało, jest bardzo szczęśliwy w związku, który tworzą razem z aktorką. Pomimo tego zdradził, że zanim zdecydowali się na poważniejszy krok, pojawiły się obawy.

"Strach przed wejściem w związek był też we mnie. To nigdy nie jest łatwe. Uważam, że nasz gatunek potrzebuje drugiej osoby do funkcjonowania, ale do budowania relacji podchodzę ostrożnie. Nie lubię sformułowania 'motyle w brzuchu'. Boję się popaść w euforię, która za chwilę się wypali i zostanie pustka" – poinformował Bartosz Gelner.

Aktor w trakcie rozmowy nawiązał również do wspólnego zamieszkania. Jak sam przyznał, na ten moment nie widzi takiej potrzeby. Według Gelnera może to wywoływać jedynie niepotrzebne konflikty.

"W momencie konfliktu zderzenie naszych rutyn może być ryzykowne. Nie chciałbym poczuć dyskomfortu z najbliższą mi osobą tylko dlatego, że 'niewłaściwie' postawiła butelkę na stole" – podsumował.

Bartosz Gelner wyznaje, że aby związek był "skazany na sukces", muszą o niego walczyć dwie osoby. Czasem też trzeba pójść na kompromis. Czyżby aktor zdradził przepis na udaną relację? "Ograniczyć swoje ego, ale zachować wewnętrzną wolność. Inaczej, jak w "Titanicu", zderzymy się z górą lodową. Wolę ją wspólnie ominąć" – wyznał.

Gelner o początkach z Cielecką

Para rzadko pokazuje się razem, dlatego każde ich ujęcie, nawet to w gronie znajomych, wzbudza niemałą sensację. Jakiś czas temu Bartosz Gelner, goszcząc w programie Kuby Wojewódzkiego nawiązał do swojego szczęśliwego związku ze starszą kobietą. Wspomniał, że w polskim społeczeństwie to nadal temat tabu. – To jest jakiś absurd, ku***. Widzimy mnóstwo przykładów mężczyzn, którzy mają młodsze partnerki i chwała im za to. Niech każdy sobie robi, co chce – zauważył. Gelner przyznał, że irytują go uwagi dotyczące wyglądu na tzw. "syna" Cieleckiej. – A to Magda wygląda, jakby była w moim wieku – przekonywał.

Aktor otworzył się też nieco w rozmowie z Szymonem Majewskim. Przyznał, że Magdalena wcześniej zupełnie nie zwróciła na niego uwagi, choć pracowali w jednym miejscu.

– Dziwię się, że Magda nie zwróciła na mnie uwagi wcześniej, bo przecież byliśmy dużo wcześniej wspólnie na etacie. Jakoś tak się po prostu przecięliśmy i tak to się wydarzyło – powiedział Szymonowi Gelner.