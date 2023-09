Jak głaskać kota, by nie gryzł i nie drapał? Naukowcy znaleźli na to sposób

Daria Siemion

K ażdy z nas zna ten scenariusz... W jednej chwili głaszczemy kota, a on mruczy, a w następnej gryzie lub drapie. W tym momencie łatwo powiedzieć, że taki ma charakter, ale bardzo możliwe, że nie umiemy go głaskać albo go męczymy.