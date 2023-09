Czy kocie mruczenie uzdrawia? Oto 9 korzyści zdrowotnych z mruczenia kota

Czy jest coś przyjemniejszego od głaskania kota i słuchania jego mruczenia? Naukowcy przeanalizowali wpływ mruczenia na ludzi i odkryli, dlaczego ten dźwięk tak nas cieszy. Okazuje się, że ma on właściwości prozdrowotne. Oto 9 z nich.

Kocie mruczenie ma działanie lecznicze fot. 123rf.com

Koty mruczą z wielu powodów. Czasami robią to, by wyrazić swoje zadowolenie, relaks lub radość. Innym razem mogą mruczeć, aby zminimalizować stres. Koty generują ten dźwięk poprzez szybkie drganie mięśni krtani i przepony.

Naukowcy dowiedli, że kocie mruczenie ma właściwości terapeutyczne nie tylko dla kotów, ale również dla ludzi. Dzieje się tak, ponieważ koty mruczą z częstotliwością 25 hZ, idealnie współgrając z ludzkim biorytmem.

Ta częstotliwość działa na ludzki organizm uspokajająco i rozluźniająco, a wypoczęty i zrelaksowany organizm wytwarza mniej hormonów stresu, co przekłada się na poprawę ogólnej kondycji. Ale jakie konkretnie korzyści wynikają z kociego mruczenia?

1. Zmniejszenie stresu

Głaskanie kota i słuchanie jego mruczenia ma działanie uspokajające, które może przyczynić się do zmniejszenia uczucia stresu. Jest to spowodowane uwalnianiem hormonów szczęścia, takich jak oksytocyna i serotonina.

Ponadto dźwięk mruczenia i kocie towarzystwo może zmniejszyć poczucia samotności i izolacji. Może to być szczególnie korzystne dla osób, które mieszkają same lub doświadczają chronicznego stresu.

2. Poprawa oddychania

Badania naukowe dowiodły, że dźwięk mruczenia pomaga w łagodzeniu duszności. Dzieje się tak, ponieważ koty mruczą z częstotliwością wykorzystywaną w terapii chorób oskrzeli i płuc.

Kocie mruczenie może być pomocne dla osób cierpiących na astmę lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Wszystko dlatego, że człowiek zaczyna oddychać w wolnym tempie mruczenia kota.

3. Zmniejszenie ciśnienia

Kontakt z kotem i słuchanie jego mruczenia może obniżać ciśnienie krwi. Usypiający efekt głaskania kota oraz rytmiczne dźwięki jego mruczenia działają relaksująco na układ nerwowy, obniżając poziom hormonów stresu.

Przypomnijmy, że wysokie ciśnienie tętnicze, nawet jeśli nie powoduje przykrych objawów, sprzyja zmianom w układzie krwionośnym, nerkach, sercu i mózgu. Skutkiem tych zmian może być wiele poważnych schorzeń, m.in. zawał i udar.

4. Szybsze gojenie kości

Odkryto, że niskoczęstotliwościowe fale dźwiękowe generowane przez mruczące koty mieszczą się w zakresie częstotliwości, które mogą stymulować wzrost i naprawę kości, co może być pomocne w leczeniu pęknięć i złamań.

Ponadto wibracje wywoływane przez mruczenie mogą przyczynić się do zwiększenia gęstości kości, co jest szczególnie korzystne dla osób starszych i ze zwiększonym ryzykiem osteoporozy – choroby, na którą w Polsce chorują 2 miliony osób.

5. Mniejsze ryzyko zawału

Z badań opublikowanych w czasopiśmie naukowymJournal of Vascular and Interventional Neurology wynika, że opiekunowie kotów są trzy razy mniej narażeni na choroby serca i zawał niż osoby bez kotów. Wynika to z kilku faktów.

Po pierwsze, obecność kotów zmniejsza stres. Po drugie, kocie mruczenie obniże ciśnienie krwi, co przyczynia się do ogólnej poprawy funkcjonowania układu krwionośnego i serca. Po trzecie, kociarze śpią dłużej i głębiej.

6. Szybsze gojenie tkanek miękkich

Kocie mruczenie może pomóc w procesie gojenia się urazów tkanek miękkich u ludzi, takich jak naciągnięcia mięśni, zerwania więzadeł lub ścięgien. Niektórzy naukowcy są zdania, że koty poprzez mruczenie mogą "naprawiać" same siebie.

Kiedy kot mruczy, wibracje o terapeutycznej częstotliwości przenoszą się na jego ciało, a także na osobę w pobliżu. Wibracje te mogą zwiększać przepływ krwi w uszkodzonej tkance, dostarczając do niej więcej tlenu, tym samym przyspieszając jej gojenie.

7. Zmniejszenie bólu

Sierść kotów jest najonizowana ujemnie, a miejsca ze stanem zapalnym – te, które nas bolą – dodatnio. Kot je wyczuwa, a jeśli ułoży się na nich, może zneutralizować dodatnie jony, zmniejszając ból.

Kot może pomagać też w łagodzeniu objawów migreny. Wystarczy ustawić czoło blisko karku mruczącego zwierzęcia, co może wywrzeć pozytywny wpływ na układ nerwowy i zmniejszyć intensywność odczuwanego bólu.

8. Zmniejszenie ryzyka alergii i astmy

Badania naukowców z Uniwersytetu Alberta w Kanadzie wykazały, że niemowlaki dorastające z kotami są mniej podatne na alergie i otyłość. Dzieje się tak, ponieważ kocie mruczenie stymuluje produkcję bakterii ochronnych.

Z kolei naukowcu ze Szwajcarii dowiedli, że kocie mruczenie zmniejsza ryzyko astmy u dzieci. Wynika to z tego, że podczas interakcji z kotami dzieci wdychają kwas sialowy, który zmniejsza reakcje zapalne.

9. Większa samokontrola

Badania opublikowane w 2016 roku przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne dowiodły, że istnieje związek między słuchaniem kociego mruczenia a umiejętność kontrolowania emocji.

Naukowcy wykazali, że głaskanie mruczącego kota aktywuje korę przedczołową – część mózgu odpowiedzialną za racjonalne myślenie i kontrolę emocji. Jej pobudzenie sprzyja też pamięci roboczej.

Pamiętajmy jednak, że koty nie zawsze mruczą z powodu zadowolenia. Czasami przyczyną mruczenia może być przerażenie lub ból. Dlatego tak ważne jest, aby uważnie obserwować swojego kota i rozumieć jego motywy. Należy też pamiętać, że mruczenie, choć ma działanie lecznicze, nigdy nie zastąpi lekarskiej porady.

