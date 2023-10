Jak głosować dla zwierząt? Sprawdziliśmy programy różnych partii. Niektórym ich los jest obojętny

W niedzielę 15 października Polacy staną przy urnach, aby zdecydować o losach kraju. To od nich zależy, w jakim kierunku pójdzie Polska – czy będzie to kraj, w którym zwierzęta są źródłem zysku, czy taki, w którym są szanowane i kochane. Oto krótki poradnik, jak głosować, żeby poprawić los zwierząt.

Jak zagłosowałby twój pies? fot. Adam Staskiewicz / East News

Dlaczego to ważne?

Politycy mogą dotować przemysł mięsny, ograniczać uprawnienia organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zwierząt, mogą zezwolić na zabijanie i jedzenie psów. Możemy żyć w kraju, w którym zwierzęta są nieważne.

Z drugiej strony politycy mogą sprawić, że Polska będzie krajem, w którym zwierzęta są szanowane, a ich prawa są przestrzegane. Posłowie mogą zatrzymać hodowle zwierząt na futro, ograniczyć bezdomność psów i kotów, poprawić warunki bytowe kurczaków, zakazać sprzedaży żywych karpi, a to tylko wycinek tego, co trzeba zrobić.

To wszystko zależy od ciebie. Sprawdź, jak głosować, aby było im lepiej.

Najbardziej i najmniej przyjazne zwierzętom partie [RANKING]

Im wyższe miejsce w rankingu, tym bardziej przyjazna zwierzętom partia.

Partie od 7 do 10 wg Otwartych Klatek są nieprzyjazne i nie stoją po stronie zwierząt.

Zmiany zakresie praw zwierząt, które chcą wprowadzić partie [INFOGRAFIKI]

Odejście od chowu klatkowego

Ta zmiana może dotyczyć nawet 300 milionów zwierząt: kur, krów, świń, królików, przepiórek, które całe życie spędzają w ciasnych klatkach. Zwierzęta po urodzeniu młodych karmią je przez kraty. Niektóre zwierzęta są trzymane w ciemnych pomieszczeniach. Światło widzą jedynie w drodze do rzeźni.

Wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futra

Zwierzęta hodowane na futra całe życie spędzają w ciasnych klatkach. Dochodzi u nich do samookaleczeń, wygryzania zębami krat. Zwierzęta te są dzikie, nieprzyzwyczajone do kontaktu z ludźmi – są to np. norki. Zabija się je w okrutny sposób poprzez gazowanie lub rażenie prądem. Chodzi o to, by nie pobrudzić im futra...

Zakaz sprzedaży żywych ryb

W Polsce w okresie świątecznym popularne jest sprzedawanie żywych ryb – karpi, świątecznych przysmaków. Zwierzęta pływają w sklepach i na targowiskach w za małych zbiornikach, niekiedy są przenoszone w plastikowych torebkach, w których nie mogą przyjąć normalnej pozycji. Ryby straszliwie cierpią. Są zabijane bez ogłuszania.

Ustanowienie Rzecznika Praw Zwierząt

Otwarte Klatki oczekują od rzędu ustanowienia Rzecznika Praw Zwierząt – miałaby to być osoba niezależna od władzy, wybrana przez Sejm. Do jej zadań należałaby prawna ochrona zwierząt, współpraca z organizacjami prozwierzęcymi, inicjowanie zmian w zakresie praw zwierząt i ich aktywna ochrona.

Poprawa dobrostanu kurczaków hodowanych na mięso

Większość kurczaków hodowanych na mięso w Polsce to rasy szybkorosnące, które zabija się w 5-8 tygodniu życia. Nienaturalnie szybki wzrost powoduje u nich wiele schorzeń: choroby serca, kości – takie zwierzęta żyją w bezruchu. Kolejnym problemem jest stłoczenie kurczaków na fermach. Obecnie na 1 m kw. przypada 20 ptaków.

Prawa zwierząt w partyjnych programach [PRZEGLĄD]

Lewica (NL, Razem, PPS, UP, SDPL):

ustanowienie Rzecznika Praw Zwierząt;

zamknięcie ferm futerkowych;

zakaz występów zwierząt w cyrkach;

zakaz chowu klatkowego;

ograniczenie bezdomności psów i kotów;

wsparcie dla seniorów opiekujących się zwierzętami.

Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, iPL, Zieloni, RS Agrounia):

brak w programie jakichkolwiek wzmianek na temat zwierząt.

Zjednoczona Prawica (Partia Republikańska, Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska):

brak w programie jakichkolwiek wzmianek na temat zwierząt.

Trzecia Droga (Polska 2050, PSL (+CdP, UED):

ustanowienie Rzecznika Praw Zwierząt,

zamknięcie ferm futerkowych;

ograniczenie bezdomności psów i kotów.

Konfederacja:

brak zgody na zamknięcie ferm futerkowych;

brak zgody na odejście od hodowli klatkowych.

Zwierzęta mogą przemówić twoim głosem

Los zwierząt jest w naszych rękach. Ich życie opiera się na kilkunastu aktach prawnych, które można reformować – wystarczy chcieć. Każdy z nas ma różne priorytety – jednym zależy na wprowadzeniu związków partnerskich, innym na mniejszych podatkach, ale jeśli wahamy się między dwie opcjami, warto wybrać taką, dla której liczą się zwierzęta. One głosu nie mają, my tak!

