Mężczyźni mogą doświadczyć aż 6 typów orgazmu. Niestety, mało kto o tym wie

W rozmowach o seksie coraz więcej uwagi przykładamy do kobiecego orgazmu – przede wszystkim tego, jak go osiągnąć. Tymczasem męski finał także ma swoje tajemnice. Niewiele osób wie, że mężczyźni, tak jak kobiety mogą doświadczać różnych typów orgazmów. Jest ich aż sześć, a najbardziej zaskakująco brzmi "suchy orgazm".

Seks – 6 typów orgazmu mężczyzn. Nawet oni ich nie znają Fot. Pexels

6 typów męskiego orgazmu

Tak, mężczyźni naprawdę mogą osiągnąć więcej niż jeden typ orgazmu. Oto one!

Orgazm z wytryskiem

To ten rodzaj orgazmu, który zapewne wymieniłby każdy z nas. Utarło się bowiem przekonanie zgodnie, z którym męskiemu orgazmowi musi towarzyszyć wytrysk.

Jak się zaraz okaże, nie jest to jednak prawda. Faktem jest za to, że podczas orgazmu z wytryskiem mięśnie miednicy i prącia kurczą się, żeby następnie uwolnić nasienie.

Orgazm miednicowy

Żeby mężczyzna osiągnął orgazm miednicowy, musi najpierw poznać, czym jest edging, o którym pisaliśmy w naTemat. To technika, która ma przynieść nam najbardziej intensywny orgazm.

Jej celem jest przedłużenie czasu masturbacji lub seksu do maksimum, by szczytować jak najmocniej. Wymaga ona dyscypliny i wprawy, by powstrzymać się przed szybkim dojściem do "punktu kulminacyjnego".

By doprowadzić mięśnie miednicy do mocnego skurczu, należy przez długi czas zbliżać się do orgazmu i przerywać stymulację. Ostateczny wyczekany orgazm ze skurczem mięśni miednicy będzie w odczuciu inny, niż orgazm z wytryskiem.

Orgazm prostaty

Stymulacja analna czy seks analny nadal bywają dużym tematem tabu, szczególnie w kontekście mężczyzn. Faktem jest jednak, że orgazm poprzez stymulację prostaty dla wielu mężczyzn jest najintensywniejszym, jakiego w ogóle mogą doświadczyć.

Prostata to gruczoł krokowy o wielkości orzecha włoskiego, który znajduje się od 4 do 6 cm od wejścia do odbytnicy. Jego masaż można wykonać palcami lub przy użyciu zabawki erotycznej, pamiętając o delikatności i lubrykancie.

Istnieją całe poradniki na temat tego, jak osiągnąć ten rodzaj przyjemności.

Suchy orgazm (orgazm bez wytrysku)

Wiele osób myśli, że bez wytrysku nie można mówić o męskim orgazmie. Tymczasem orgazm jest stanem organizmu, w którym całkowicie uchodzi z nas napięcie zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

Wytrysk ejakulacyjny mężczyzny to natomiast wydalenie nasienia z penisa, dlatego dziwić może nas orgazm bez wytrysku, bo zjawisko to brzmi absurdalnie. Jednak mężczyźni są w stanie przeżyć orgazm bez ejakulacji (a nawet bez erekcji) na różne sposoby.

Suchy orgazm może zdarzyć się im od czasu do czasu z różnych powodów (jak przerwanie stymulacji chwilę przed spodziewanym wytryskiem), ale może być też specjalnie osiągany w seksie tantrycznym. Czasem bywa jednak symptomem przerostu prostaty lub zdarza się chłopcom w okresie dojrzewania.

Orgazm wielokrotny

To mit, że tylko kobiety mogą mieć orgazm wielokrotny. Mężczyźni także mogą je osiągać, a nawet orgazmy wielokrotne dzielimy na dwa podtypy. Sporadyczne multiorgazmy następują, gdy od jednego do drugiego finału minie kilka lub kilkanaście minut.

Skondensowane multiorgazmy to natomiast "orgazmy w orgazmie". To wybuchy od dwóch do czterech orgazmów, które zdarzają się w ciągu kilku sekund od siebie. Niektórzy odczuwają je jako coś w rodzaju "przedorgazmu".

Orgazm mieszany

Zapewne nie zaskoczy was już, gdy usłyszycie, że ten rodzaj orgazmu mają także kobiety. To orgazm, który jednocześnie przychodzi z dwóch źródeł stymulacji, w przypadku płci żeńskiej to np. jednoczesny orgazm sutkowy i łechtaczkowy.

U mężczyzn jedno z najpewniejszych połączeń stymulacyjnych to jednoczesny masaż prostaty i stymulacja penisa.