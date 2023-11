Kobieca przyjemność nie zaczyna się na seksie penetracyjnym i powinien to wiedzieć każdy kochanek. Stymulacja palcami dla wielu kobiet może być najprzyjemniejszą częścią seksu lub nawet najszybszą drogą do orgazmu. Warto znać kilka zasad, dzięki którym zabawa ta będzie dla twojej partnerki najbardziej satysfakcjonująca. Wydawało ci się, że im szybciej i intensywniej, tym lepiej? Porzuć przyzwyczajenia i spójrz w te pięć złotych zasad dobrej "palcówki".

Palcówka – jak zrobić to dobrze?

Wiecie, że jedyną funkcją łechtaczki w kobiecym ciele jest odczuwanie przyjemności? Dlatego omijanie jej w seksualnej grze to największy błąd, jaki może popełnić partner. Dla wielu kobiet bezpośrednia stymulacja łechtaczki jest właściwie jedyną drogą do osiągnięcia orgazmu.

Można to robić na wiele sposobów – używając zabawki erotycznej, języka, ale także palców, na czym skupimy się teraz. "Palcówka" to znana, ale niedoceniania często praktyka polegająca na stymulacji łechtaczki i warg sromowych palcami, a także penetracji nimi waginy.

Wielu mężczyznom wydaje się, że nie jest to najtrudniejsza technika seksualna na świecie i popełniają banalne błędy, przez które ich partnerka nie odczuwa pełni przyjemności lub nie dochodzi do finału. Oto 5 zasad robienia palcówki, za które twoja kochanka ci podziękuje.

Powolny wstęp, czyli nawilżenie

Nie zaczynaj od penetracji palcami, gdy twoja partnerka nie jest na to gotowa. Oczywiście, możesz użyć lubrykantu, ale to trochę pójście na skróty. Zacznij od pieszczot, także tych słownych. Komplementów, szeptania do ucha, dotyku i całowania stref erogennych, które nie zaczynają się między nogami.

Dotykaj szyi, stymuluj płatki uszu, nie omijaj pocałunkami wewnętrznej strony ud. Dopiero, gdy napięcie seksualne u twojej partnerki sięgnie zenitu, przejdź do dotyku, skupiając się na delikatnej stymulacji łechtaczki i warg sromowych, zanim przejdziesz do penetracji palcami.

Pozycja dłoni, czyli co z palcami

Każda kobieta ma inne potrzeby, ale z zasady lepiej zacząć delikatnie. Do penetracji początkowo użyj jednego palca, do masażu łechtaczki i warg sromowych dwóch złączonych palców albo całej dłoni, rozluźnionej, ułożonej "na płasko".

Pamiętaj, że chociaż istnieją uniwersalne wskazówki, to sprawiasz przyjemność kobiecie, a nie naciskasz guziki na automacie. Komunikuj się z nią, nie tylko pytając wprost, czy się jej podoba, ale odczytując jej reakcje, które zmieniają się na ruch twoich palców i tak go dostosowuj. Eksperymentuj, ale powoli i ostrożnie.

Rytm i nacisk

Znacie ten żart, że nikt tak nie myli szybkości z siłą, jak facet, który próbuje doprowadzić swoją kobietę do orgazmu? Częstym błędem mężczyzn jest to, że przy stymulacji narządu tak delikatnego jak łechtaczka są za mało delikatni, a ich ruchy są zbyt agresywne i chaotyczne.

Czasem, gdy czują, że ich partnerka jest coraz bliżej finału, gwałtownie zwiększają siłę nacisku i tempo, co, zamiast przyspieszyć jej orgazm, oddala go, zupełnie wybijając ją z rytmu. "Palcówka" nie zawsze polega na tym, że im mocniej i szybciej będziecie ruszać palcami, tym szybciej partnerka dojdzie do finału.

Czasem bywa przeciwnie. Stymulując ją, odróżnijcie szybkość waszego ruchu od jego intensywności, siły nacisku, by w kulminacyjnym momencie nie pomylić "mocniej" z "szybciej". I nie zwiększajcie tempa, jeśli partnerka mówi wam, że jest "blisko" i wystarczy "robić tak dalej".

Obserwacja i komunikacja

Komunikacja jest kluczem do sukcesu i w związku, i w seksie. Jednak dla niektórych kobiet ciągłe pytania, o to co dokładnie zrobić, by było im przyjemnie, mogą psuć atmosferę. Dlatego poza komunikacją werbalną, postaw na dokładną obserwację reakcji ciała partnerki.

Z tego powodu warto też na "palcówce" skupić się na dłużej. Jeśli zmieniasz tempo, nacisk i technikę stymulacji co kilka sekund, raczej nie zdążysz zauważyć, który ruch sprawił twojej partnerce przyjemność, który tylko ją drażnił, który okazał się za szybki, a który za delikatny. Eksperymentuj, ale dając jej czas na odnalezienie się w nowej formie przyjemności.

Łechtaczka i punkt G

Jeszcze kilka lat temu, w każdym poradniku seksualnym znajdowała się instrukcja, jak znaleźć magiczny "punkt G", którego stymulacja doprowadzi do kosmicznej przyjemności u kobiety.

Dzisiaj wiemy już, że przyjemność seksualna nie mieści się w jednym miejscu czy narządzie, warto więc wiedzieć, gdzie punkt G się znajduje, podobnie jak łechtaczka, ale nie stawiać wyłącznie na bezpośrednią stymulację jednego czy dwóch punktów na całej erogennej mapie ciała. Punkt G, znajduje się więc około 2–3 cm w głąb pochwy, na ściance górnej. Powinien być trochę bardziej żyzny niż reszta pochwy.

Pamiętaj jednak, że stymulując kobietę palcami, warto sprawiać jej przyjemność także w inny sposób, nie rezygnując z pocałunków czy dotyku w innych strefach erogennych.