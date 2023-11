Senator KO miał wypadek na Pomorzu. Auto dachowało, strażacy cieli karoserię

W piątek na Pomorzu Senator KO Kazimierz Kleina przeżył poważnie wyglądający wypadek. Jego samochód wpadł do rowu i dachował. W aucie były jeszcze dwie inne osoby. Wszyscy trafili do szpitala.

Senator KO miał wypadek w woj. pomorskim. Fot. Straż w Lęborku

Wypadek w Stęknicy. Za kierownicą był senator KO

Jak podała KP PSP w Lęborku, w piątek około godziny 9:18 do wpłynęło do strażaków zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Stęknica (woj. pomorskie). Wypadkowi uległ samochód osobowy marki Toyota Auris, którym podróżowały trzy osoby.

"Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wykonania za pomocą narzędzi hydraulicznych dostępu do osób poszkodowanych, uwięzionych w pojeździe" – podali strażacy. Trzeba było ciąć karoserię.

Osoby poszkodowane zostały przetransportowane przez ratowników do placówek medycznych. Szybko okazało się, że dachowało auto senatora KO Kazimierz Kleina.

Polityk twierdzi, że nic poważnego mu się nie stało

W rozmowie z Radiem Gdańsk polityk KO przyznał, że wpadł w poślizg i zjechał do rowu. To on był za kierownicą. Przekazał również, że nic poważnego się nie stało i na razie czuje się dobrze. Mimo tego senator Kleina i dwie osoby, które z nim podróżowały, zabrano do szpitala w Lęborku na badania.

