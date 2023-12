Po czym poznać, że psu jest zimno? Oto 7 oznak, że musi się ogrzać

Psy uwielbiają spędzać czas na dworze bez względu na porę roku – także zimą. Ale jako opiekun powinieneś wiedzieć, kiedy twojemu pupilowi jest za zimno i musi się ogrzać. Oto 7 oznak, że czas na powrót do domu.

Psom też może być zimno fot. 123rf.com

Zima to dla psów szczególny okres. Jedne bawią się w śniegu, który uwielbiają, inne – trzęsą się i walczą o życie. Dlatego jeśli planujesz długi spacer, zadbaj o to nawodnienie i komfort termiczny psa. Jeśli zauważysz poniższe objawy, zawróć do domu.

1. Drżenie mięśni

Organizm psa, a dokładniej znajdujący się śródmózgowiu ośrodek termoregulacji, wprawia mięśnie w drżenie, aby rozgrzać organizm. Proces ten nazywa się termogenezą – jest on charakterystyczny dla zwierząt stałocieplnych.

2. Podwijanie ogona

Podwijanie ogona to informacja dla opiekuna, że pies czuje się niepewnie lub źle. Może być to też komunikat, że jest mu bardzo zimno. Dodatkowo może towarzyszyć temu płaskie ułożenie uszu i wyginanie grzbietu w łuk – pies w ten sposób zatrzymuje ciepło.

3. Piszczenie lub szczekanie

Pies może piszczeć i szczekać w różnych sytuacjach: gdy się nudzi, coś go boli lub się cieszy. Może też próbować zwrócić w ten sposób na siebie uwagę i próbować powiedzieć opiekunowi: "halo, jest mi zimno, ja się stresuje".

4. Zmiana zachowania

Psy, którym jest zimno, mają tendencję do zmiany zachowań. Mogą robić "oko wieloryba", oblizywać się, otrzepywać lub ziewać – w ten sposób wyrażają niepokój, którego źródłem jest zimno.

5. Próby zawrócenia do domu

Kiedy czworonogowi jest mu zimno, może próbować zawrócić do domu albo nie chcieć iść dalej. Symptomatyczne może być też oddalanie się od domu bardzo powoli i szybki powrót – inaczej niż latem.

6. Szukanie kryjówki

Jeżeli na zewnątrz jest zimno, a zwłaszcza wtedy mocno wieje lub pada śnieg, pies może szukać schronienia w różnego rodzaju obiektach: w sklepach, na klatkach schodowych, pod drzewami. Może być to jedna z oznak, że musi się ogrzać.

7. Podnoszenie łapy

Psie łapki są znakomicie dostosowane do zimna i z reguły nie marzną, ale podczas długotrwałej wędrówki może dojść do bolesnych odmrożeń. Pies może podnosić wtedy łapę. Należy jednak pamiętać, że zachowanie to może mieć wiele przyczyn.

Oznaki odmrożeń łap u psa:

zimna skóra;

bolesność w dotyku;

zaczerwienienie;

obrzęk i pęcherze;

czarna skóra.

Jeżeli nie zadbasz o psa, któremu jest zimno, może rozwinąć się u niego hipotermia. Jest to stan zagrażający życiu objawiającymi się dezorientacją, płytkim oddechem i długotrwałymi dreszczami. Ogrzej takiego psa kocem i zabierz go do weterynarza.

Najważniejsza jest jednak profilaktyka. Zimą, jeśli twój pies źle znosi chłody, skróć spacery, zaopatrz go w ubranie i postaw na aktywność w domu. Bardzo dobrym pomysłem są zabawki interaktywne, zabawy w chowanego i nosework.

