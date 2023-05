Znasz ten wzrok? To "oko wieloryba". Jeśli pies tak patrzy, musisz mu pomóc

"Oko wieloryba" jest przykładem komunikacji psa za pomocą mowy ciała i może być oznaką, że pies się stresuje. Czworonóg odwraca wtedy lekko głowę, a jego białka przybierają kształt półksiężyca. Jak wesprzeć pupila, gdy odczuwa niepokój?

"Oko wieloryba" u psa. fot. 123rf.com

Co to jest "oko wieloryba" u psów?

"Oko wieloryba" to termin używany przez behawiorystów i trenerów psów do opisania języka ciała psa, gdy białka jego oczu (twardówki) są widoczne. Pies lekko odwraca wtedy głowę, a jego wzrok zostaje wpatrzony w źródło niepokoju.

Białka oczu przybierają wtedy kształt półksiężyca, zwykle po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie oka, ale czasami u góry lub u dołu. "Oko wieloryba" bywa też nazywane "okiem półksiężyca".

Co oznacza "oko wieloryba" u psów?

Pies robiący "oko wieloryba" zwykle wyraża niepokój i dyskomfort w związku z sytuacją, którą przeżywa. Taki pies jest zestresowany i przestraszony. "Oko wieloryba" może być też oznaką, że pies może ugryźć w samoobronie.

Pies może robić "oko wieloryba", gdy czuje się nieswojo z powodu tego, co ktoś mu robi, np. przytulania na siłę, obcinania pazurów, krzyczenia. Taki pies zazwyczaj okazuje też inne sygnały świadczące o niepokoju.

"Oku wieloryba" może towarzyszyć:

oblizywanie warg;

ziewanie;

unikanie kontaktu wzrokowego;

zjeżenie sierści na grzbiecie;

warczenie;

zesztywnienie.

Czy "oko wieloryba" zawsze jest złe?

"Oko wieloryba" bywa mylone ze spojrzeniem wyrażającym żartobliwość, zdziwienie lub podekscytowanie, np. gdy pies ma zabawkę i patrzy na człowieka bez poruszania głową, co może być znakiem, że chce się bawić.

Tak naprawdę wszystko zależy od scenariusza i pozostałej mowy ciała psa. Kluczowe znaczenie ma to, czy ciało psa jest zrelaksowane, czy napięte i w jakiej sytuacji pies odsłania twardówkę.

Co zrobić, gdy pies robi "oko wieloryba"?

Jeżeli zbliżasz się do obcego psa i widzisz, że robi "oko wieloryba", wycofaj się, aż pies się zrelaksuje i poczuje się bardziej komfortowo lub przynajmniej do czasu, gdy pojawi się wspierający opiekun.

Jeżeli "wielorybie oko" robi twój pies, odbierz to jako szeptanie do ucha: "nie czuję się w tej sytuacji komfortowo, czy możesz mi pomóc"? Jeśli możesz zidentyfikować problem i wesprzeć psa, jest to najlepsze, co możesz zrobić.

Rozejrzyj się wokół i oceń, czego obawia się czworonożny przyjaciel. Może ktoś dotyka go w miejscu, w którym nie lubi? Może dziecko przytula go na siłę? Może boi się huku na zewnątrz? Jeśli tak to (w miarę możliwości) usuń stresor lub zabierz zwierzaka na spacer.

Czytaj także: https://natemat.pl/476186,czy-pies-moze-bawic-sie-patykami-odpowiada-ekspertka