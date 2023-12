"Mam co robić". Panasewicz zdradza, czym zajmuje się w tygodniu, gdy nie gra koncertów

Janusz Panasewicz, wokalista słynnego Lady Pank był niedawno gościem Agnieszki Woźniak-Starak | Gabi Drzewieckiej w ich programie "Trójkąt" na YouTube. Już na samym początku rozmowy zdradził, czym zajmuje się w tygodniu, gdy nie występuje na scenie z zespołem.

Janusz Panasewicz podczas jednego ze swoich występów na scenie. Fot. Karol Makurat/REPORTER

Panasewicz ma dwóch synów, 16-letnich bliźniaków: Juliana i Brunona. Już wieczorem pyta swoich bliskich, co im przygotować do jedzenia na śniadanie.

W grę wchodzi także odwożenie synów rano do szkoły. Okazuje się bowiem, że słynny rockendrolowiec... doskonale odnajduje się w domowych obowiązkach.

– Jestem gosposią, sprzątaczką, wszystko. Dlatego czasami jak wyjeżdżam sobie na weekend grać, to te rzeczy mnie omijają, ale wracam w niedzielę i od poniedziałku do weekendu mam co robić... Ale jest okej, ja się do tego przyzwyczaiłem – mówi z uśmiechem Panasewicz.

Można wręcz przyjąć, że muzyka stała się jedynie dodatkiem do nowej "profesji" Panasewicza – domowego "ogarniacza".

To jednak nie wszystko. Wcześniej pisaliśmy o tym, że wokalista Lady Pank postawił w swoim życiu także na zdrową kondycję – dlatego przed laty zdecydował się na niepicie alkoholu. Zdradził też, ze to właśnie synowie skłonili go do zostania abstynentem.

Nie chciałem, żeby widzieli, jak nietrzeźwy wracam do domu. Poza tym stwierdziłem, że przy tak intensywnym trybie życia, który prowadzę i przy tej liczbie koncertów, jakie gramy, muszę bardziej o siebie zadbać. Nie jestem już najmłodszy, a chcę być w dobrej formie i niczego nie zawalać. Wiem, co może się wydarzyć, gdy człowiek wypije za dużo. Janusz Panasewicz wywiad z Plejadą

Janusz Panasewicz swoją muzyczną karierę zaczynał na początku lat 80. ze słynnym zespołem Lady Pank.

Czytaj także: https://natemat.pl/471119,janusz-panasewicz-jest-trzezwy-od-kilku-lat-mowi-dlaczego-rzucil-alkohol