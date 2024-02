V olkswagen zaprosił nas do swojej polskiej, "zimowej kwatery", czyli do Szczyrk Mountain Resort. Dojechać tam mieliśmy ID. Buzzami. Pomysł, który w pierwszej chwili wydawał się ciekawy, stał się interesującym eksperymentem społecznym. To było coś w stylu... kto pierwszy zwolni grubo poniżej limitu, żeby wystarczyło baterii do ładowarki. A to był dopiero początek zaskoczeń.





Dla tych bestii pojechałem w góry... elektrykiem. Sprawdziłem, co naprawdę da się zrobić z pick-upem

Adam Nowiński

Volkswagen zaprosił nas do swojej polskiej, "zimowej kwatery", czyli do Szczyrk Mountain Resort. Dojechać tam mieliśmy ID. Buzzami. Pomysł, który w pierwszej chwili wydawał się ciekawy, stał się interesującym eksperymentem społecznym. To było coś w stylu... kto pierwszy zwolni grubo poniżej limitu, żeby wystarczyło baterii do ładowarki. A to był dopiero początek zaskoczeń.