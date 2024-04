Klaudiusz Sevković ponad dwie dekady temu zyskał ogólnopolską rozpoznawalność dzięki swojemu występowi w programie "Big Brother". Tymczasem gwiazdor zaliczył wielki powrót do show-biznesu. Zagościł w talk-show Kuby Wojewódzkiego. Zdradził tam, ile dokładnie zarobił w czasie pobytu w domu Wielkiego Brata.

Klaudiusz Sevković zdradził, ile zarobił w "Big Brotherze". Fot. Facebook / Kuba Wojewódzki

Sevković u Wojewódzkiego

W miniony wtorek (16 kwietnia) stacja TVN wyemitowała kolejny odcinek programu Kuby Wojewódzkiego. Na kanapie u showmana zasiedli: Klaudia El Dursi i Klaudiusz Sevković, który był uczestnikiem pierwszej edycji "Big Brothera".

Podczas rozmowy padł temat pieniędzy. W pewnym momencie prowadzący dopytał, jaką kwotę Sevković zainkasował w związku z występem w kultowym show. Okazuje się, że była to jedna wypłata.

– Jestem teraz dużo droższy niż 23 lata temu. Kiedyś za drobne wchodziliśmy do programu – wspomniał Sevković. – A wy dostawaliście jakieś pieniądze za ten program? – dopytał Wojewódzki.

– Dostaliśmy jedną wypłatę. Teraz już mogę o tym mówić. Nie wiem, ja dostałem wtedy może dwa tysiące marek? Płacili ci taką walutą, jaką zarabiałeś, ja mieszkałem wtedy w Niemczech. To tak jak dzisiaj może 1500 euro – wyjaśnił.

– No to niedużo – skomentował prowadzący. – No, jak za 100 dni? 99 dni w programie – podsumował gość.

"Big Brother" był prawdziwym hitem...

Przypomnijmy: program "Big Brother" zadebiutował w Polsce w 2001 roku i stał się prawdziwym fenomenem. Było to pierwsze tego typu reality show w naszej telewizji. Podglądanie życia kilku osób zamkniętych w jednym domu zaciekawiło widzów, na tyle, że oglądalność odnotowywano w milionach.

Duże zainteresowanie tym formatem pokazały już castingi, na które zgłosiło się około 10 tysięcy osób. Finalnie w domu Wielkiego Brata zamieszkało 15 uczestników. Co tydzień osoba, która dostawała najmniej głosów od widzów, odpadała, czyli na dobre opuszczała słynny dom w Sękocinie Starym pod Warszawą.

Z każdym kolejnym odcinkiem emocje rosły i zostawało coraz mniej uczestników. Podczas finałowego odcinka przed telewizorami zasiadło niemal 10 milionów Polek i Polaków. Zwycięzcą pierwszej edycji został Janusz Dzięcioł.

Dzięki programowi popularność zdobyło też wielu innych uczestników, m.in.: Manuela Michalak, Alicja Walczak, Klaudiusz Sevković, Monika Sewioło czy Piotr "Gulczas" Gulczyński.