"Gulszas, a jak myślisz...". Jesteś fanem "Big Brothera"? Sprawdź się w naszym QUIZIE

Weronika Tomaszewska

C hoć pierwsze odcinki "Big Brothera" zostały wyemitowane ponad dwie dekady temu, to program wciąż ma wielu sympatyków. Jeśli pamiętasz, jak śmiała się Manuela Michalak, kto wygrał pierwszą edycję lub kim był "Gulczas" i Klaudiusz – to wiele wskazuje na to, że jesteś fanem tego reality-show. Sprawdź się w naszym quizie!