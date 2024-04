W drugiej turze wyborów prezydenckich w Gdyni rywalizowali ze sobą Aleksandra Kosiorek z Federacji Gdyński Dialog oraz Tadeusz Szemiot z Koalicji Obywatelskiej. Choć nie ma jeszcze oficjalnych wyników, reporter TVN24 ujawnił, że w sztabie Kosiorek "nastroje są bardzo optymistyczne".

Kto został prezydentem Gdyni? Nieoficjalne wyniki wskazują to jedno nazwisko. FOT. WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Gdyni okazała się gigantycznym zaskoczeniem. 8 kwietnia rano okazało się, że urzędujący Wojciech Szczurek nie powalczy już o kolejną kadencję. A było ich sporo, ponieważ rządził miastem nieprzerwanie od 1998 roku, czyli... ponad ćwierć wieku.

Kto został prezydentem Gdyni?

Niespodziewanie liderką pierwszej tury okazała się prawniczka specjalizująca się w prawie medycznym Aleksandra Kosiorek z Gdyńskiego Dialogu. Na kandydatkę o lewicowych poglądach, swego czasu mocno zaangażowaną w strajki kobiet zagłosowało 34,43 proc. gdynian. Drugi z kolei był miejski radny KO Tadeusz Szemiot, którego wskazało 25,85 proc. mieszkańców.

Kto wygrał drugą turę wyborów? Jak na razie nie ma oficjalnych wyników, ale z relacji reportera TVN24 Adama Krajewskiego wynika, że nastoje w jednym ze sztabów są optymistyczne. Jak wyjawił dziennikarz, ich powodem są nieoficjalne wyniki z kilku komisji, które powoli spływają do kandydatów.

Media: nieoficjalne wyniki wskazują na Kosiorek

Krajewski relacjonował na żywo ze sztabu Kosiorek. Głos dziennikarza z trudem przebijał się przez gwar zgromadzonych sympatyków kandydatki. Podczas relacji co jakiś czas dało się słyszeć m.in. głośne okrzyki radości.

– Odczytano nieoficjalne wyniki z pierwszych kilku komisji, we wszystkich na razie wygrywa Aleksandra Kosiorek. Nastroje są tu więc bardzo optymistyczne – komentował reporter TVN24. – Jak na razie wychodzi na prowadzenie, jeśli rzeczywiście potwierdzą się te prognozy, które tutaj spływają – dodał Krajewski.

Dziennikarz wspomniał, że póki co, "wypowiedzi kandydatki ograniczają się do podziękowań dla swojego sztabu i dla swoich zwolenników". – Wszyscy czekają na wyniki z większości komisji, one powoli tutaj spływają. Każdorazowo kiedy te wyniki są przedstawiane, są oczywiście wielkie brawa – podsumował.

Podobne informacje płyną również z lokalnych mediów. "Nieoficjalnie: mamy wyniki z pierwszych 10, niewielkich komisji. We wszystkich wygrała Aleksandra Kosiorek z Gdyńskiego Dialogu, która dostała 63 proc. głosów. 37. proc. gdynian postawiło na Tadeusza Szemiota z Koalicji Obywatelskiej" – czytamy na Trójmiasto.pl.

"Moja wizja Gdyni"

Jak dodano, także według ostatniej ankiety Trojmiasto.pl zdecydowaną faworytką była Kosiorek, na którą chciało zagłosować 66 proc. uczestników redakcyjnego sondażu. "34 proc. deklarowało, że poprze Tadeusza Szemiota z Koalicji Obywatelskiej" – wspomina portal.

Z kolei przedstawiciele sztabu Kosiorek poinformowali Onet.pl, że "wyniki z około 10 procent komisji wskazują, że Kosiorek wygrywa z Szemiotem 65 do 35 proc." – Moja wizja Gdyni to wizja Gdyni otwartej na interesy mieszkańców, a nie interesy realizowane przez partie polityczne. W pierwszej turze wyborów mieszkańcy okazali mi bardzo duże zaufanie jako kandydatce bezpartyjnej. I właśnie tym w konfrontacji z panem Szemiotem wygrywam – mówiła kilka dni temu w wywiadzie z Onetem Kosiorek.

– Z blokiem Koalicji Obywatelskiej mamy szansę stworzyć stabilną większość w radzie miasta, więc zastanawiamy się nad takim rozwiązaniem. Ale żadne decyzje nie zapadły, a ostatni tydzień kampanii pokazuje, że trzeba być bardzo ostrożnym – dodała w rozmowie.

