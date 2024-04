Do drugiej tury wyborów na prezydenta Gdyni zakwalifikowali się Aleksandra Kosiorek z Federacji Gdyński Dialog oraz Tadeusz Szemiot z Koalicji Obywatelskiej. Ogromne zaskoczenie wzbudził wynik obecnego włodarza Wojciecha Szczurka, który nie powalczy już o kolejną kadencję. A było ich sporo - rządził nieprzerwanie od 1998 roku.

Epokowa zmiana w Gdyni! Oficjalne wyniki potwierdzają koniec ery Szczurka. Fot. Karol Makurat/REPORTER

To już pewne. W Gdyni kończy się epoka rządów Wojciecha Szczurka. Państwowa Komisja Wyborcza przekazała już wyniki ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych, z których wynika, ze w drugiej turze gdyńskich wyborów znajdą się Aleksandra Kosiorek z Gdyńskiego Dialogu oraz miejski radny Koalicji Obywatelskiej Tadeusz Szemiot.

Koniec epoki Wojciecha Szczurka. Rządził Gdynią od ćwierćwiecza

"Spałam 3 godziny, ale obudziło mnie trzęsienie ziemi. Budzimy się w nowej Gdyni, pomimo że druga tura przed nami, pierwszy etap wygraliśmy. Wygrałam walkę o przyszłość naszego miasta" – skomentowała na Facebooku swój wynik kandydatka Gdyńskiego Dialogu.

Liderką pierwszej tury jest prawniczką specjalizującą się w prawie medycznym. W niedzielę na Aleksandrę Kosiorek zagłosowało na 34,43 proc. gdynian.

Drugi był Tadeusz Szemiot, który z wykształcenia jest ekonomistą. Gdyński radny i przewodniczący klubu KO w wyborach uzyskał również poparcie Lewicy, Zielonych oraz części ruchów miejskich, a pierwszej turze wskazało go 25,85 proc. mieszkańców.

Oznacza to, że z prezydenturą oficjalnie żegna się już Wojciech Szczurek, który ubiegał się o siódmą kadencję. Dotychczasowy włodarz w niedzielnych wyborach zdobył 23,53 proc. poparcia – do drugiej tury zabrakło mu niewiele ponad 2 tys. głosów.

"Według nieoficjalnych wyników, w Gdyni będzie druga tura wyborów. Niestety beze mnie. Przyjmuję to z pokorą, jestem wdzięczny za każdy oddany głos i gratuluję kontrkandydatom. Wszystko, co robiłem, robiłem z myślą o Was – gdyniankach i gdynianach. Dziękuję. Kocham Gdynię" – napisał w poniedziałek rano w mediach społecznościowych Szczurek.

