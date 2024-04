D o dramatycznego wypadku doszło ostatnio na Śląsku. 7-letni chłopiec został przygnieciony przez zwoje metalu. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem LPR do szpitala. Niestety we wtorek z placówki napłynęły smutne wieści – chłopiec nie żyje.





200 kilogramów drutu przygniotło 7-latka. Dziecka nie udało się uratować

redakcja naTemat

