Poseł Waldemar Buda z PiS i minister infrastruktury Dariusz Klimczak kłócili się w Sejmie o ceny wody. Fot. Sejm RP

– Szanowni Państwo, nie ma w zasadzie rachunku, który by nie został podwyższony w ostatnich kilku miesiącach Polakom – zaczął poseł Prawa i Sprawiedliwości. – Został jeden – wody, ale okazuje się, że pan Dariusz Klimczak chce uwolnić ceny wody i również ceny wody podskoczą do góry o kilkadziesiąt procent! – stwierdził Waldemar Buda.

Następnie poseł opozycji zwrócił się do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, aby ten "stanął na wysokości zadania" i zwołał Konwent Seniorów w celu zainicjowania tam prac nad rozwiązaniami mającymi ochronić obywateli przed drożyzną.

– Szanowni Państwo, weźcie się do pracy i tak zorganizujcie pracę, żeby jakakolwiek podwyżka była chociażby zminimalizowana, bo na ten moment kilkudziesięcioprocentowe podwyżki od lipca i w kolejnych miesiąca czekają każdego z nas! – grzmiał dalej Buda.

Pierwszy odpowiedzieć postanowił mu sam przewodniczący izby niższej polskiego parlamentu. – Pan poseł nie zgłosił wniosku formalnego, tylko postulat polityczny (...). Panie pośle, Konwent Seniorów – jak pan wie – ma trochę inne zadania – wyjaśnił Szymon Hołownia, po czym przypomniał, iloma nowymi projektami autorstwa polityków PiS Sejm już się zajmuje:

Dzisiaj na Prezydium Sejmu podjąłem decyzję o skierowaniu pakietu dziesięciu chyba państwa ustaw (...). Chcę pochwalić imponujący rozmach legislacyjny – tam jest i babciowe, tam jest i obniżenie kwoty wolnej, dobrowolny ZUS... W sumie koszty tych ustaw to około 100 mld zł. Bardzo się cieszę bardzo, że tak ostro wzięliście się państwo do pracy, trochę szkoda, że w momencie, w którym przeszliście do opozycji.

Szymon Hołownia

marszałek Sejmu w odpowiedzi na postulaty Waldemara Budy z PiS