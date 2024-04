Billie Eilish przyleci do Polski. Znana amerykańska piosenkarka zaśpiewa 3 i 4 czerwca 2025 roku w krakowskiej Tauron Arenie w ramach trasy "Hit Me Hard and Soft". Już wiadomo, kiedy ruszy sprzedaż biletów na koncert jednej z największych gwiazd muzyki pop.

Billie Eilish da dwa koncerty w Polsce. Fot. ROBYN BECK/AFP/East News

Billie Eilish wystąpi w Polsce

W poniedziałek (29 kwietnia) w mediach społecznościowych Billie Eilish podano szczegóły najbliższej trasy koncertowej, która ma promować nową płytę artystki – "Hit Me Hard and Soft". Premierę krążka zaplanowano na 17 maja 2024 roku.

Koncerty Billie odbędą się 3 i 4 czerwca 2025 roku w Krakowie na Tauron Arenie. Sprzedaż biletów na to wydarzenie wystartuje 3 maja 2024 roku. Z Polski Eilish poleci do Włoch, aby tam przedstawić swoje show. Potem zawita także we Francji i Hiszpanii. Tournée zakończy występami w Wielkiej Brytanii.

Artysta zapowiedziała, że nowemu albumowi nie będą towarzyszyły single. "Chcemy dać wam całość za jednym razem" – poinformowała. "Hit Me Hard and Soft" będzie trzecią płytą Eilish. Wcześniej wydała już "Happier Than Ever" (w 2021 roku) i debiutancki album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" w 2019 roku.

22-letnia artysta idzie jak burza. Zdobyła imponującą liczbę nagród

Billie cieszy się dziś ogromną popularnością na całym świecie. Nawet magazyn "Time" umieścił ją ostatnio na liście "100 Next" – czyli osób, które "będą decydować o przyszłości biznesu, kultury, polityki i nauki".

***

Rozwiąż nasz quiz!

***

Ma na swoim koncie 9 statuetek Grammy, dwie American Music Awards, trzy Brit Awards, a także dwa Złote Globy. Ponadto wyróżniono ją Oscarem za piosenkę do filmu o Jamesie Bondzie pt. "No Time To Die". W tym roku Eilish dostała drugiego Oscara za "What Was I Made For" z produkcji "Barbie" Grety Gerwig.