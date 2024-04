Prezenter w programie na żywo miał udar. Stację zaalarmowała... jedna z widzek

Brytyjski prezenter ITV News Rageh Omaar w piątkowy wieczór podczas transmisji na żywo poczuł się źle, co wywołało zaniepokojenie w mediach społecznościowych. On sam starał się dalej prowadzić program. Dzięki temu, że jedna z kobiet oglądających telewizję wiedziała, że ma symptomy udaru, udało mu się szybko pomóc.

Prezenter w trakcie programu na żywo miał udar. Zdarzyła się ważna rzecz. Fot. ITV News/zrzut ekranu

Prezenter w trakcie programu na żywo miał udar

Z relacji mediów w Wielkiej Brytanii wynika, że widzowie szybko wyrazili zaniepokojenie 56-letnim prezenterem po tym, jak w piątkowy wieczór w programie na żywo "News At Ten” okazało się, że "nie czuje się on dobrze". Szczególnie przydatna była informacja od jednej z widzek, która wiedziała, że to mogą być objawy udaru.

W kolejnych dniach w oświadczeniu udostępnionym przez ITV News Rageh Omaar przekazał: "Chciałbym podziękować wszystkim za życzliwość i dobre życzenia, zwłaszcza całemu personelowi medycznemu, wszystkim moim wspaniałym kolegom z ITV News i naszym widzom, którzy wyrazili zaniepokojenie".

"Byłem wówczas zdeterminowany, aby zakończyć prezentację programu. Jestem wdzięczny za całe wsparcie, jakie otrzymałem" – napisał, co cytuje jego stacja.

Rzecznik ITV News poinformował jeszcze, że po leczeniu w szpitalu prezenter dochodzi do siebie i jest w domu wraz z rodziną.

Co należy wiedzieć o udarze?

Najczęstszą postacią udaru jest udar niedokrwienny. Powstaje on w wyniku zaburzenia dopływu krwi do mózgu, gdy duża lub mała tętnica wewnątrz narządu ulegnie zamknięciu albo zostanie zwężona. W następstwie do części mózgu nie dopływa krew z tlenem. Udar ten nazywa się poniekąd zawałem mózgu, ponieważ jego przebieg przypomina zawał serca.

Objawami typowymi dla udaru niedokrwiennego jest m.in. paraliż twarzy i częściowy paraliż kończyn, zaburzenia w mówieniu, kłopoty z orientacją, zawroty głowy, zaburzenia pola widzenia i chwiejny krok.

Drugim z typów udaru jest udar krwotoczny, zwany popularnie wylewem. W tym przypadku dochodzi do wylewu krwi do mózgu na skutek pęknięcia naczynia. Udar ten jest zdecydowanie groźniejszy od tego niedokrwiennego – częściej kończy się on śmiercią lub kalectwem.

Postać krwotoczna udaru może być skutkiem m.in. nadciśnienia tętniczego, pęknięcia tętniaka lub doznanego urazu głowy. Jako pierwsze objawy, które mogą świadczyć o udarze krwotocznym, wymienia się: zawroty i bardzo ostry ból głowy, silne wymioty, problemy z mową, niedowład lub połowiczne zaburzenia czucia po jednej stronie ciała oraz zaburzenia równowagi.

Udar mózgu niesie ze sobą spore komplikacje zdrowotne, a jego skutki mogą niekiedy zostać nawet na całe życie – część osób po udarze wymaga stałej opieki lekarskiej lub wieloletniej rehabilitacji. Z objawami, które mogą zwiastować udar, należy szybko udać się do lekarza.