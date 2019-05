"Super Express" o poważnym stanie Jacka Rozenka. Aktor jest przykuty do wózka inwalidzkiego

Po udarze Jacek Rozenek porusza się na wózku inwalidzkim. • Fot. Instagram / Jacek Rozenek

acek Rozenek porusza się na wózku inwalidzkim i stracił mowę. To skutek udaru mózgu, który aktor przeszedł w czasie trasy teatralnej. Do informacji o stanie zdrowia aktora dotarł "Super Express".– Jacek miał udar mózgu. Całkowicie stracił mowę – mówi tabloidowi osoba z bliskiego kręgu znajomych aktora. Z doniesień "Super Expressu" wynika, że Rozenek nie potrafi samodzielnie się poruszać. Nie może wstać nawet do toalety. Przez cały czas znajduje się pod opieką lekarzy. Jacek Rozenek doznał udaru w czasie objazdowej trasy teatralnej . Z doniesień magazynu "Flesz" wynika, że aktor trafił do szpitala w połowie maja. Z tego powodu musiał odwołać wszystkie swoje występy, gdyż wymaga kilkumiesięcznej rehabilitacji.Obecna partnerka gwiazdora "Barw szczęścia" – Roksana "Roxi" Gąska, jak dotąd, nie skomentowała stanu zdrowia aktora. W szpitalu Rozenka odwiedza za to była żona – Małgorzata Rozenek-Majdan, która przychodzi do chorego wraz z ich synami Jacek Rozenek zasłynął wśród telewizyjnych widzów rolą w serialu "Barwy Szczęścia" . 50-latek jest także popularnym aktorem dubbingowym – użyczył głosu m.in. Geraltowi z Rivii w grze komputerowej o wiedźminie.Źródło: "Super Express"