Sceny seksu potrafią pogrążyć film albo wynieść go na wyżyny. Dziś skupimy się na tych drugich, bo są takie erotyczne filmowe momenty, które przeszły do historii kina. Wybraliśmy siedem wyjątkowo zmysłowych scen we współczesny produkcjach – odważnych, namiętnych, pięknych i przekraczających granice. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie oblał się na nich rumieńcem (i nie tylko)...

Nie tylko "Niewierna" ma wyjątkowo zmysłowe sceny w kinie Fot. Kadr z "Niewiernej"

Najlepsze sceny seksu w filmach

Kolejność absolutnie przypadkowa – wszystkie te filmowe sceny seksu (mocno) działają na wyobraźnię. I chociaż jest w ich kinie znacznie, znacznie więcej, my wybraliśmy siedem. Smacznego!

1. Pokuta (2007)

Zaczynamy od sceny, która wciąż działa na wyobraźnię, czyli erotycznego spotkania w bibliotece Cecilii i Robbiego, młodej arystokratki i syna gosposi (Keira Knightley i James McAvoy) w "Pokucie", nagrodzonym Oscarem filmowym majstersztyku Joe Wrighta. Są książki, drabina, słynna zielona suknia Keiry...

To moment, który będzie miał kluczowe znaczenie dla całej fabuły – jest namiętny, a jednocześnie desperacki i poruszający. Nad pierwszym zbliżeniem bohaterów unosi się też cień nadchodzącego zagrożenia, który dodatkowo podsyca całą atmosferę. Widz dobrze wie, że za chwilę wydarzy się coś złego, co stanie na drodze miłości Cecilii i Robbiego.

2. Blue Valentine (2010)

"Blue Valentine" Dereka Cianfrance'a z doskonałymi rolami nominowanej do Oscara Michelle Williams i Ryana Goslinga jest jednym z najbardziej dołujących (i realistycznych) filmów o miłości. To historia ludzi, którzy zakochali się w sobie na zabój, ale wraz z upływem lat się od siebie oddalają. Jako widzowie oglądamy wiwisekcję rozpadającego się małżeństwa.

W "Blue Valentine" nie brakuje śmiałych scen erotycznych. Jedna z nich przesunęła jednak filmowe granice: to zmysłowy moment seksu oralnego. Dean zaspokaja seksualnie Cindy ustami, a to zszokowało pruderyjne Hollywood. Stąd nałożenie na "Blue Valentine" restrykcyjnego ograniczenia tylko dla dorosłych widzów, co zdenerwowało Goslinga. Według niego to czysta mizoginia.

– W wielu filmach jest mnóstwo scen seksu oralnego, w których mężczyzna jest zaspokajany przez kobietę i są one oznaczone jako R ("osoby poniżej 17. roku życia mogą oglądać film tylko w towarzystwie rodzica lub dorosłego opiekuna" – red.). U nas jest odwrotnie i oznaczono to jako pornografię – mówił aktor.

3. Kochanek Lady Chatterley (2022)

"Kochanek Lady Chatterley" z Emmą Corrin i Jackiem O'Connellem to kolejna (i świetna) adaptacja głośnej powieści powieść D.H. Lawrence’a z 1928 roku, która w swoim czasie wywołała sporo kontrowersji seksualnymi treściami, wówczas uważanymi za nieprzyzwoite. To bowiem historia znudzonej żony arystokraty, która wdaje się w romans z gajowym i rozbudza swoją seksualność.

Film Netfliksa jest zmysłowy, sensualny i niesamowicie namiętny. Nie brakuje w nim nagości i mnóstwa bezpruderyjnych scen seksu, w których reżyserka Laure de Clermont-Tonnerre kładzie nacisk na kobiecą przyjemność (długo w kinie ignorowaną). Bohaterowie kochają się w różnych miejscach i w różnych konfiguracjach, co naprawdę mocno działa na wyobraźnię. A dodatkowo to naprawdę piękne i naturalnie nakręcone sceny.

4. Tajemnica Brokeback Mountain (2005)

"Tajemnica Brokeback Mountain" Anga Lee to poruszająca historia zakazanej miłości dwóch mężczyzn, którzy w latach 60. na amerykańskiej prowincji pasą wspólnie owce i niespodziewanie wybucha między nimi uczucie. Film jest piękny i łamiący serce, ale jest jednocześnie naprawdę zmysłowy. Zwłaszcza scena pierwszego zbliżenia Ennisa i Jacka (zimna noc w Wyoming, namiot, whisky...) mocno działa na wyobraźnię. A ich powitanie po latach? Aż dziwne, że nie widać iskier w powietrzu.

Dzieło Lee to namiętność w najlepszym filmowym wydaniu, która prawie dwie dekady temu wywołała w Hollywood dużo szumu – gejowski seks wszedł do mainstreamu. "Tajemnica Brokeback Mountain" ze znakomitymi rolami Heatha Ledgera i Jake'a Gyllenhaala dostała trzy Oscary spośród ośmiu nominacji, ale przegrała wyścig o najważniejszą statuetkę – dla najlepszego filmu.

Niektórzy krytycy, w tym Roger Ebert, twierdzili, że przyczyniła się do tego homofobia Amerykańskiej Akademii Filmowej. To chyba jedyne wytłumaczenie wygranej "Miasta gniewu"...

5. Niewierna (2002)

"Niewierna" Adriana Lyne'a to emocjonalna i prowokująca historia żony (znakomita, nominowana do Oscara Diane Lane), która znudzona małżeńską rutyną wdaje się w romans z młodszym Francuzem (Olivier Martinez). Kiedy odkrywa to jej mąż (Richard Gere) sprawy się komplikują.

Film jest pełen zakazanych (i śmiałych) seksualnych spotkań, ale jedną z najbardziej zmysłowych scen jest tak, kiedy zarumieniona bohaterka wraca pociągiem do domu, a w jej głowie przewijają się wspomnienia z gorącego popołudnia z kochankiem. Widz rumieni się razem z nią.

6. Życie Adeli (2013)

"Życie Adeli", niezaprzeczalnie erotyczny, ale głęboko emocjonalny francuski film w reżyserii Abdellatifa Kechiche'a, zdobył Złotą Palmę na festiwalu w Cannes za swój naturalny i szczery portret dwóch młodych kobiet, uczennicy Adèle (Adèle Exarchopoulos), oraz studentki Emmy (Léa Seydoux). Bohaterki zakochują się w sobie i muszą stawić czoła związkowym dylematom.

Do historii kina przeszła scena ich pierwszego łóżkowego spotkania, która trwa aż sześć minut. Kechiche nie miał żadnych reżyserskich zahamowań: większość widzów raczej nigdy nie widziała jeszcze czegoś takiego w kinie. To czysty seks bez cenzury, ale jakże pięknie nakręcony.

7. Love (2015)

Ten francusko-belgijski film erotyczny zasłynął z niesymulowanych scen erotycznych – praktyce bardzo rzadkiej w filmach (chyba że pornograficznych). "Love" Gaspara Noé to film odważny, ale nie brakuje w nim zmysłowości, emocji i uczuć. Przez krytyków został oceniony średnio, ale przecież nikt nie oglądał "Love" dla fabuły...

To opowieść o Murphym (Karl Glusman) i Electrze (Aomi Muyock), którzy są w otwartym seksualnie, romantycznym związku. Ich relacja komplikuje się jednak, gdy para decyduje się na trójkąt miłosny i zaprasza do łóżka swoją sąsiadkę Omi (Klara Kristin). Jak możecie sobie wyobrazić, dużo tu nagości, orgazmów i trójkątów.