Miłości - czyż nie tego życzymy sobie niemal wszyscy, kiedy sylwestrowy zegar wybija północ? Nic więc dziwnego, że to właśnie najpiękniejsze, a zarazem najtrudniejsze z uczuć będzie motywem przewodnim spektakli sylwestrowych w Teatrze Polonia i OCH-Teatrze. Ostatni dzień w roku będzie należał do dwóch kultowych tytułów, które kojarzą z pewnością nie tylko stali bywalcy teatrów.

Czy są lepsze miejsca na to, aby spędzić sylwestrowy wieczór, niż teatralna widownia? Być może, choć patrząc na repertuar Polonii i OCH-Teatru niewiele przychodzi nam w tym momencie do głowy.

Zero szalonego biegania po sklepach, w których i tak już nic nie ma. Zero zamartwiania się, że przekąski nie zdążą się zrobić na czas. Zero obaw o to, że zabraknie szampana. Absolutne zero typowych sylwestrowych problemów. A w zamian - gotowy scenariusz na idealny, spokojny wieczór, pełen kulturalnych, cóż... trudno tu o inne słowo: doznań.