TECH NASK z zielonym światłem dla Centrum Cyberbezpieczeństwa. Wkrótce ruszy budowa nowoczesnej siedziby

MATERIAŁ PARTNERA

Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK, które powstanie w Warszawie na Pradze Północ, można opisać liczbami na kilka sposobów. Ponad 360 mln zł – tyle będzie kosztować budowa budynku, który pomieści liczne laboratoria i wielu specjalistów. 2029 – to z kolei rok, gdy najlepsi eksperci od ochrony danych mają po raz pierwszy zgromadzić się pod jednym dachem. Najważniejsza liczba nie jest jednak ani łatwa do zapamiętania, ani okrągła. 37,28 mln – ludność Polski, która dzięki CCN zyska cybertarczę dla swoich danych i życia.

Cyberbezpieczeństwo łatwiej docenić, gdy się je straci, choć zawsze lepiej być mądrym przed szkodą. A szkody mogą być ogromne. Nagle w całym mieście gaśnie światło, a blackout trwa wiele godzin lub dni. Klienci banków nie mogą wypłacić pieniędzy. Najważniejsze instytucje w państwie tracą dostęp do kluczowych danych. Pociągi zapełnione pasażerami zatrzymują się w szczerym polu. Cały region traci w jednej chwili dostęp do wody pitnej. Najpierw jest niedowierzanie. Potem wybucha chaos.

To nie scenariusz filmu katastroficznego, ale metody cyberataków, które mogą wstrząsnąć stabilnością kraju i funkcjonowaniem społeczeństwa, wywołując potężne straty ludzkie i gospodarcze. Część z nich w różnych konfiguracjach już przećwiczyli rosyjscy hakerzy w wojnie Władimira Putina przeciw Ukrainie. Cyberprzestrzeń to niestety prawdziwy obiekt ataku w wojnie hybrydowej, a koszty jej naruszenia są jak najbardziej realne. Właśnie dlatego powstaje Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK , które jest inwestycją w infrastrukturę i kompetencje.

Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK coraz bliżej. Jest zgoda na budowę

Projekt Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK wchodzi w nową fazę. Inwestycja umiejscowiona przy ulicy 11 listopada w Warszawie zyskała niedawno zielone światło od od miasta, mianowicie pozwolenie na budowę. To oznacza, że nie ma już żadnych przeszkód formalnych, by wbić pierwszą łopatę pod budowę cyfrowego Pentagonu w Polsce.

Poprzednim kamieniem milowym w przedsięwzięciu Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej było przekazanie stołecznej działki przez Skarb Państwa w grudniu 2024 roku, a 14 miesięcy wcześniej pozyskanie dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Projekt CCN finansowany jest także z budżetu państwa.

Budynek Centrum Cyberbezpieczeństwa, który na razie można obejrzeć na wizualizacji, ma liczyć 7701,24 m² powierzchni użytkowej. W siedzibie CCN nareszcie ma być przestrzeń na to, by odzyskiwać dane z ważących nawet kilkaset kilogramów macierzy dyskowych – gigantycznych "odpowiedników" swojskiego dysku twardego, nieodłącznego elementu komputera osobistego.

Co będzie się działo w Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK?

Powstaną warunki do synergii działań licznych, rozproszonych obecnie jednostek, zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Dzięki temu zagrożenia związane z działaniami hakerów – najemników innych państw lub pospolitych przestępców – mają być wykrywane szybciej i zwalczane skuteczniej.

W nowoczesnej, wspólnej siedzibie CCN łatwiej będzie też o wymianę, kumulację i przekazywanie wiedzy o bezpieczeństwie cyfrowym państwa. Mówił o tym podczas konferencji prasowej 22 maja dyrektor NASK dr inż. Radosław Nielek. Jak podkreślił szef państwowego instytutu, w inspirowanej naturą siedzibie Centrum mają odbywać się szkolenia dla samorządowców z całej Polski.

Poza tym w CCN mają mieścić się między innymi:

• Krajowe Centrum Odzyskiwania Danych (KCOD);

• Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa (KCOC);

• Modelowy Ośrodek treningowo – szkoleniowy w obszarze Cyberbezpieczeństwa (OSC);

• Laboratorium Bezpieczeństwa AI (AITAS);

• Laboratorium Fuzzingu i Badania Złośliwego Oprogramowania (FUMAL);

• Krajowe Centrum Wsparcia Security dla JST (KCWS);

• Ośrodek Modelowania Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa (OMCC).

– Kiedy ponad 2 lata temu dostałam szansę zarządzania projektem CCN, wiedziałam, że to jedno z największych wyzwań w mojej dotychczasowej karierze. Teraz wiem, że cały nasz wysiłek i determinacja oraz niezliczone decyzje podejmowane każdego dnia miały sens – napisała na LinkedIn Agnieszka Suchodolska, kierowniczka zespołu zarządzania projektem CCN.

Materiał powstał we współpracy z NASK