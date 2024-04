Wiceminister "od leków" złożył rezygnację. Na stanowisku był rekordowo długo

Beata Pieniążek-Osińska

T en zakres obowiązków w resorcie zdrowia do łatwych nie należy, ale on zajmuje się nim już piąty rok. To rekordowo długo... i owocnie. W tym czasie dostęp do innowacyjnych leków i terapii istotnie się poprawił, co podkreślają przedstawiciele organizacji pacjentów. To też jedyny wiceminister, który po politycznej zmianie władzy w październiku otrzymał propozycję kontynuacji swojej pracy. Jednak Maciej Miłkowski właśnie złożył rezygnację. Co dalej z polityką lekową?