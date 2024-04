Na to choruje Tusk. Tak, to "nie wyrok", ale też nie przeziębienie. Jakie są przyczyny i objawy?

Premier Donald Tusk ograniczy w najbliższym czasie swoją aktywność – poinformowała kancelaria premiera. Powodem jest powszechnie znana choroba. Przebieg może być ostry, a czasem łagodny. Może być też wiele przyczyn tej choroby. Z pewnością wymaga konsultacji z lekarzem oraz podjęcia leczenia, ponieważ powikłania mogą być bardzo poważne. Jakie są objawy zapalenia płuc, jego rodzaje oraz kiedy należy zgłosić się do lekarza?

Premier Donald Tusk z powodu tej choroby na kilka dni musiał wyłączyć się z aktywności publicznej. Adam Burakowski/East News

Donald Tusk musiał tymczasowo odwołać wszystkie plany związane z aktywnością publiczną. Pracownicy rządu wyjaśnili, że powodem jest zapalenie płuc. Szef rządu am odnosząc się do swojej choroby stwierdził: "zapalenie płuc to nie wyrok" i zapowiedział, że w przyszłym tygodniu będzie już gotowy do codziennych zajęć. – Trzeba mieć świadomość, że zapalenie płuc to nie jest cięższe przeziębienie, tylko bardzo poważna choroba ogólnoustrojowa, która zawsze może wiązać się z fatalnymi następstwami dla życia i zdrowia – ostrzegał niedawno w rozmowie z naTemat.pl dr Piotr Ligocki, który kieruje Kliniką Chorób Wewnętrznych 10. Klinicznego Szpitala Wojskowego z Polikliniką w Bydgoszczy.

Szczególnie dotyczy to osób po 65. roku życia, gdy układ immunologiczny nie działa już tak sprawnie, a odporność może być osłabiona przez inne choroby współistniejące.

Donald Tusk przekroczył już tę granicę wieku - kilka dni temu obchodził swoje 67 urodziny.

Czym jest zapalenie płuc, jakie mogą być objawy, jak wygląda leczenie i jakie mogą być powikłania?

Co to jest zapalenie płuc?

Zapalenie płuc to ostra infekcja dróg oddechowych, stan zapalny miąższu płucnego. : pęcherzyków płucnych lub tkanki śródmiąższowej, powodujący charakterystyczny wysięk. Pęcherzyki, które w trakcie oddychania wypełniane są powietrzem, w przypadku zapalenia płuc - napełniają się ropą. To przekłada się na mniejszą powierzchnię płuc i pojawia się duszność w klatce piersiowej, przyspieszony oddech lub sinica.

Rodzaje zapalenia płuc

W zależności od czynników, które prowadzą do choroby, wyróżnia się kilka typów zapalenia płuc:

bakteryjne (większość przypadków - ponad 70 proc., choroba głównie wywołana przez pneumokoki),

wirusowe (5-20 proc. przypadków, spowodowane wirusem m.in. grypy, różyczki, odry, adenowirusami lub koronawirusami),

grzybicze (aspergiloza, kandydoza, kryptokokoza i mukormykoza),

alergiczne (obecność tzw. antygenów środowiskowych),

chemiczne,

atypowe.

Najczęstsze objawy

Do najczęściej występujących objawów zapalenia płuc należą:

podwyższona temperatura lub gorączka,

dreszcze,

potliwość,

uczucie ogólnego rozbicia i osłabienia organizmu,

kaszel, w trakcie którego chory wykrztusza ropną wydzielinę,

ból pojawiający się w klatce piersiowej, na ogół zlokalizowany w bocznych jej częściach, który nasila się w trakcie głębokiego wdechu i kaszlu.

duszności

Jak rozpoznać zapalenie płuc?

Diagnozę zapalenie płuc lekarz stawia na podstawie dokładnego wywiadu oraz badania fizykalnego, które pozwala usłyszeć trzeszczenia i rzężenia w płucach.

Wykonywane jest również zdjęcie RTG klatki piersiowej pacjenta, na którym widoczne jest zaciemnienie miąższu płuc.

Zdjęcie RTG wykonuje się także często jako badanie kontrolne po wyleczeniu zapalenia płuc.

Bardziej szczegółowym badaniem jest tomografia komputerowa klatki piersiowej.

Dodatkowa diagnostyka, która pozwala na rozpoznanie zapalenia płuc obejmuje niekiedy również badanie krwi: morfologii oraz wskaźników ostrej fazy – CRP, OB, PCT.

Jak leczy się zapalenie płuc?

W przypadku leczenia najczęstszego bakteryjnego zapalenia płuc, podstawą są antybiotyki.

Dodatkowo stosuje się leczenie objawowe, wspomagające proces dochodzenia do zdrowia, w trakcie którego podaje się leki przeciwgorączkowe, przeciwkaszlowe, powstrzymujące odruch kaszlu lub rozrzedzające wydzielinę i ułatwiające odksztuszanie, tlenoterapię, dużą ilość płynów.

Jeżeli chory nie wymaga hospitalizacji, powinien w czasie leczenia zostać w domu i dużo wypoczywać w często wietrzonych pomieszczeniach.

Jakie mogą być powikłania po zapaleniu płuc?

Do najczęstszych powikłań po zapaleniu płuc pojawiających się u nawet połowy osób starszych należy bakteriemia, czyli pojawianie się bakterii w krwi. Prowadzić to może do sepsy, czyli zagrożenia życia.

W wyniku zapalenia płuc może dojść również do zwiększenia ilości płynu w opłucnej. Rozwijać się mogą w nim bakterie, co prowadzi do ropniaka opłucnej.

Innym możliwym powikłaniem są ropnie płuc. Powstają wówczas całkowicie zniszczone przez niektóre szczepy bakterii przestrzenie w płucach, wypełnione ropą.

Do powikłań występujących w wyniku zapalenia płuc zalicza się także niewydolność oddechową.

Ile trwa zapalenie płuc?

W przypadku typowego zapalenia płuc, gdzie włączona jest antybiotykoterapia, choroba trwa zwykle od 7 do 14 dni.

Skuteczną praktyką obniżającą ryzyko zachorowania na zapalenie płuc jest regularne szczepienie się przeciw grypie oraz szczepienie przeciw pneumokokom w przypadku osób należących do grup ryzyka (małe dzieci, osoby starsze, chore przewlekle i z trwale obniżoną odpornością).