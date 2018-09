Europejskie święto w kalendarium historii Polski. W tym dniu granice przestały mieć znaczenie

Do układu z Schengen Polska dołączyła 21 grudnia 2007 roku. Na zdjęciu uroczystości na granicy polsko-słowackiej w związku z przystąpieniem Polski i Słowacji do strefy ruchu bezwizowego • Fot. Krzysztof Koch / Agencja Gazeta

izja Europy bez granic towarzyszyła pokoleniom, którym przyszło żyć w czasach podzielonego murem berlińskim kontynentu. Polska, która swego czasu również znajdowała się za tzw. Żelazną kurtyną, również przez dekady żyła tą nadzieją. Marzenie to ziściło się w końcu 21 grudnia 2007 roku, kiedy to nasz kraj dołączył do strefy Schengen.Podstawą prawną dla przystąpienia Polski do ruchu bezwizowego jest ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej, którą 7 września 2007 podpisał prezydent RP Lech Kaczyński. Decyzją Rady Unii Europejskiej Rzeczpospolita Polska weszła do układu z Schengen 21 grudnia 2007.Do układu z Schengen należy obecnie 26 państw. Grupę tworzą 22 państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także Islandia i Norwegia, wchodzące w skład Związku Paszportowego Krajów Nordyckich, oraz Szwajcaria i Liechtenstein, który jest z grupą z Schengen stowarzyszony.Układ z Schengen to porozumienie znoszące kontrole na granicach wewnętrznych państw sygnatariuszy. Zostało podpisane 14 czerwca 1985 roku w luksemburskim mieście Schengen między Belgią, Francją, Holandią, Luksemburgiem i RFN. Umowa reguluje swobodny przepływ osób w ramach ruchu bezwizowego określanego jako strefa Schengen.