Czym różni się e-papieros od "produktu bezdymnego"? Tu wyjaśnią ci różnicę

W Galerii Krakowskiej można kupić podgrzewacze tytoniu oraz dowiedzieć się, czym różnią się od tradycyjnych papierosów • Fot. materiały prasowe

Monika Przybysz

Z

amiast paczki papierosów i zapalniczki - paczka wkładów i plastikowy „powerbank”. Na takie zestawy przerzucają się coraz większa liczba palaczy. Jeśli jeszcze nie wiesz, na czym polega różnica pomiędzy tradycyjnymi papierosami, a produktami bezdymnymi, właśnie powstało miejsce, w którym możesz się tego dowiedzieć.Jeśli rozejrzycie się wśród znajomych palaczy, na pewno zobaczycie ten trend. Od paru długich miesięcy na polskich ulicach można zobaczyć coraz więcej nietypowych palaczy z nietypowymi pudełkami. Mowa o tzw. IQOS-ach, które zaskakująco szybko zaczęły podbijać rynek.W Krakowie właśnie otwarto pierwszy w Polsce „firmowy punkt sprzedaży i obsługi klientów IQOS”. Salon, w którym można kupić urządzenie do podgrzewania tytoniu oraz wkłady, a także dowiedzieć się więcej na temat tej alternatywy dla konwencjonalnych papierosów, znajduje się w Galerii Krakowskiej.Producentem IQOS-a jest koncern Philip Morris, który podobnie jak inne firmy tytoniowe, od ponad dekady szuka efektywnych alternatyw dla tradycyjnych papierosów. Dzisiaj gama produktów, które zamiast tradycyjnego dymu, produkują tzw. aerozol, jest szeroka. Większość z nich bazuje jednak albo na technologii podgrzewania tytoniu lub podgrzewania płynu („liquidu”).W krakowskim salonie można dowiedzieć się więcej na temat tego innowacyjnego rozwiązania, tj. czym różni się od tradycyjnych papierosów oraz w jaki sposób działa.IQOS to skrót od słów: „I Quit Ordinary Smoking”. Jak wskazują wyniki badań coraz większej liczby niezależnych ośrodków badawczych na świecie, jest to rozwiązanie mogące być mniej szkodliwe niż konwencjonalne papierosy. Tytoń zawarty we wkładzie nie jest bowiem spalany, a jedynie podgrzewany do temperatury około 300 stopni Celsjusza.W wytwarzanym jednocześnie aerozolu zawierającym nikotynę znajduje się średnio 90-95 proc. mniej szkodliwych substancji niż podczas spalania zwykłego papierosa.