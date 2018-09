Wybory samorządowe. O tym musisz pamiętać, by głosować poza miejscem zameldowania

Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 października, druga - 4 listopada. • Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

redakcja naTemat

D

o otwarcia lokali wyborczych pozostało 36 dni, pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się bowiem 21 października. Polacy wybiorą w nich prezydentów, burmistrzów, wójtów i radnych. Co trzeba zrobić, by móc zagłosować w miejscu zamieszkania, nie będąc w nim zameldowanym? Trzeba pamiętać o kilku ważnych rzeczach.Niektórzy doskonale pamiętają, jakie kroki powinni poczynić, zanim wybiorą się do urn wyborczych , by oddać głos w mieście, w którym tylko mieszkają. Ale dla wszystkich świeżo upieczonych wyborców i studentów, warto przypomnieć, jakich formalności należy dopełnić.Tak więc jeśli Kowalski mieszka w Warszawie, a wciąż zameldowany jest w rodzinny Kołobrzegu, to musi pamiętać, aby maksymalnie do 16 października złożyć wniosek o dopisanie go do spisu wyborców w wybranym obwodzie, który odpowiada jego miejscu zamieszkania.1. Wniosek powinien zostać złożony w urzędzie gminy, w której wyborca jest zameldowany. Powinien on zawierać dane osobowe wnioskującego, czyli: imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia oraz numer PESEL.2. Ponadto, do wniosku należy dołączyć kserokopię ważnego dowodu tożsamości i pisemną deklarację z informacją o obywatelstwie oraz adresie stałego zamieszkania w Polsce.3. Prezydent czy burmistrz miasta mają trzy dnia od złożenia wniosku na podjęcie decyzji, czy zostaniesz wpisany do rejestru wyborców. Jeśli otrzymasz zgodę, to możesz zagłosować w wybranym przez siebie miejscu w Polsce.4. Jeśli w dniu pierwszej lub drugiej tury wyborów będziesz za granicą, to nie będziesz mógł wziąć udziału w głosowaniu.5. Lokale wyborcze są otwierane o godzinie 7:00, zamykane zaś o 21:00. Druga tura wyborów odbędzie się 4 listopada.W grudniu przy okazji nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych stoczono prawdziwy bój A to dlatego, że projekt ten zakładał likwidację możliwości korespondencyjnego oddawania głosów, z której korzystają na przykład osoby niepełnosprawne. Ostatecznie się z tego wycofano. Także nadal osoby niepełnosprawne mogą głosować korespondencyjnie. Ten fakt i również głosowanie za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa powinny one zgłosić do 8 października.Osoby z niepełnosprawnością mają także możliwość głosowania poprzez pełnomocnika, który figuruje w rejestrze wyborców dla konkretnej gminy. Do 12 października mają one czas na złożenie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.źródło: PKW