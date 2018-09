Aktor Paweł Deląg na Instagramie opublikował zdjęcie z synem. Pochwalił się, że razem zagrają w filmie. • Fot. Anna Bedyńska / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

ktor Paweł Deląg pochwalił się w sieci zdjęciem z synem. 26-latek wspólnie z ojcem zagra w filmie "Zrodzeni do szabli". Internauci komplementują Deląga juniora i podkreślają, że jest on podobny do ojca.26-latek jest owocem miłości Pawła Deląga aktorki Katarzyny Gajdarskiej. Jak poinformował aktor na Instagramie, zagra wspólnie z synem w filmie "Zrodzeni do szabli", który zresztą sam wyreżyserował.Wspólną fotografię opatrzył krótkim komentarzem: "Junior, Senior Deląg w pracy zaczynamy przygodę Zrodzeni do Szabli reż. Paweł Deląg operator Oleg Leydo" (pisownia oryginalna).Natychmiast posypały się komentarze. Internauci dostrzegli podobieństwo mężczyzn i chwalili ich urodę. "Ładny chłopak i przystojny mężczyzna albo odwrotnie :)"; "Jacy przystojni"; "Piękna sprawa ! Ojciec I Syn w jednej opowieści- lubię taką współpracę" – czytamy pod fotografią.