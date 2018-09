Kolejny sondaż i już złe wieści dla PiS. Polacy stanęli murem za UE!

Absolutną większość Polaków łączą jednak pewne wspólne poglądy polityczne. Aż 86 z nas jest za pozostaniem Polski w UE! • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

olacy wcale nie są tak sceptycznie nastawieni do Unii Europejskiej jak chciałaby tego partia rządząca. Pokazuje to najnowszy sondaż Kantar Millward Brown dla "Faktów" TVN i TVN24. Aż 86 proc. biorących udział w badaniu stwierdziło, że Polska powinna pozostać w UE. Jedynie 11 proc. twierdzi, że należy ją opuścić, a 3 proc. nie miało zdania w tej sprawie.Opinie na temat ewentualnego opuszczenia Unii Europejskiej pojawiły się po niedawnym przemówieniu Andrzeja Dudy do mieszkańców Leżajska . Prezydent wspominał w nim o UE jako "wyimaginowanej wspólnocie".– Uczynimy wszystko, żebyście państwo mieli przekonanie, kiedy będą się kończyły nasze kadencje (...) że ktoś wreszcie myślał o obywatelach, a nie tylko o swoich sprawach, czy jakiejś wyimaginowanej wspólnocie, z której dla nas niewiele wynika – przekonywał Andrzej Duda. Szybko murem za prezydentem w antyunijnej retoryce stanęli szeregowi politycy PiS.Patrząc na wyniki badania , dziwi więc nieco wysokie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Najnowsze badanie Kantar Millward Brown (także dla "Faktów" TVN i TVN24) jest wręcz dramatyczne dla większości opozycji. Gdyby wybory odbyły się dziś, PiS osiągnęłoby aż 38 proc. poparcia , natomiast PO jedynie 21 proc., Nowoczesna 7 proc., a SLD 5 proc. W Sejmie znalazłaby się za to jeszcze skrajne eurosceptyczna partia Wolność.źródło: TVN24