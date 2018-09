Nowa wojna Chodakowskiej i Lewandowskiej. Poszło o "Healthy Year by Ann 2019"

Ewa Chodakowska wyraźnie dogryzła Annie Lewandowskiej. Wszystko z powodu jej nowego kalendarza "Healthy Year by Ann 2019". • Fot. okładka "Healthy Year by Ann 2019"

Bartosz Świderski

"Kalendarz motywacyjny" Anny Lewandowskiej. • Fot. mat. promocyjne

nna Lewandowska wydała "kalendarz motywacyjny" na 2019 rok. Nie przeszła obok niego obojętnie Ewa Chodakowska. "Trenerka wszystkich Polek" zasugerowała w instagramowym wpisie, że jest on po prostu obciachowy. Wszystko dlatego, że Lewandowska postanowiła, iż produkt ozdobi jej twarz. Ewa Chodakowska stwierdziła, że "chodzenie ze swoją podobizną pod pachą i wyciąganie na spotkaniu kalendarza ze swoim zdjęciem na okładce to obciach". Dodajmy, że Chodakowska sama wydała podobny kalendarz."Jak Ci się podoba mój nowy kalendarz bez wielkiej głowy na okładce? Tym razem będzie troszkę inaczej. Zupełnie serio, dostałam przesytu swojego wizerunku – Chodakowska wyskakuje z lodówki! Tak, biję się w pierś, dlatego zdecydowałam, że okładki kalendarza będą w dwóch kolorach: czarnym i białym, ale już bez mojego wizerunku" – napisała Chodakowska, wbijając tym samym szpilę Annie Lewandowskiej."Sama chciałabym korzystać z tego kalendarza, bo środek jest mega funkcjonalny, no ale żeby chodzić ze swoją podobizną pod pachą, żeby wyciągać na spotkaniu kalendarz ze swoim zdjęciem na okładce, no trochę obciach. Zatem jest neutralnie" – dodała uszczypliwie trenerka.A jak reklamuje własny kalendarz Anna Lewandowska ? Nie obyło się bez coachingowej zapowiedzi zmiany."Niezależnie od pory roku, od temperatury i aury za oknem bądź gotowy na zmiany, aby czuć się szczęśliwym. Pragniesz zadbać o równowagę życiową, zdrowie i dobre samopoczucie? (...) Będę z Tobą każdego dnia w roku, będę Cię motywować i walczyć z Tobą o lepsze ja" – tak "Lewa" reklamuje "Kalendarz motywacyjny Healthy Year by Ann 2019".