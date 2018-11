Takie prezenty chciałbym znaleźć pod choinką. 10 odjazdowych gadżetów z Amazona

Sklepy internetowe to kopalnia mniej i bardziej przydatnych gadżetów elektronicznych. I milionów innych rzeczy • Screeny z Amazon.com

Artykuł powstał we współpracy z Amazon

yber Monday to zwyczaj handlowy, który przywędrował do nas z USA. Ma miejsce w pierwszy poniedziałek po Black Friday, czyli Czarnym Piątku. W tym roku Cyber Monday przypada na 26 listopada. W akcji biorą udział przede wszystkim sklepy internetowe. Niektóre z promocjami startują wcześniej. To idealna okazja do zaopatrzenia się w prezenty dla bliskich lub... siebie.Cyber Monday na Amazonie zacznie się już w poniedziałek 19 listopada i będzie trwać cały tydzień (z 26 listopada włącznie). Będziemy mogli przebierać wśród tysięcy produktów w obniżonych cenach. Wyprzedaże będą dostępne na stronie sklepu Idea Cyber Monday zakłada przede wszystkim wyprzedaże sprzętu elektronicznego, ale oferta promocyjna zahaczy nawet o kalendarze adwentowe. W ramach naszej współpracy przeczesałem wirtualne półki Amazona i wybrałem gadżety, które chciałbym znaleźć pod choinką. A więc "Drogi Mikołaju..."Moda na retro trwa w najlepsze i niemal wszystkie klasyczne konsole doczekały się swoich odświeżonych mini-wersji. W powyższe cudeńko możemy upchnąć sami dowolne gry i platformy, które wspominamy z nostalgią. Od Playstation, przez Nintendo 64 i Gameboya, po SNESA (czyli naszego Pegasusa). Działa z nowoczesnymi telewizorami i ma w zestawie dwa oldschoolowe i bezprzewodowe pady.Większość z nas całymi dniami jest wpatrzona w ekrany - komputerów, smartfonów czy tradycyjnych telewizorów. Na piekące wieczorem oczy dobre są okłady z rumianku, ale pełen relaks może zapewnić podgrzewana opaska. Samemu kontrolujemy temperaturę, wypuszcza nawet aromat lawendy. Może być używana jako spa dla oczu oraz kompres ułatwiający zaśnięcie - ma bowiem wbudowany timer.Ikoniczny, podświetlany parkiet to jeden z symboli "Gorączki sobotniej nocy". Buty z podeszwami naszpikowanymi diodami led pozwalają nam zawsze błyszczeć w dowolnym miejscu. Dla tancerzy na imprezach z muzyką elektorniczną to nieodłączny atrybut, ale przydaje się też osobom, które często się gubią w tłumie. A raczej ich znajomych. Świecą w 7 kolorach przez 2 godziny i ładuje się je bez problemów przez kabelek mikro-USB.Ewolucja słuchawek wreszcie dała nam prawdziwe bezprzewodowe "pchełki". Problem samoistnego plątania się kabla w kieszeni odchodzi w niepamięć. Dochodzi jednak nowy - trzeba uważać, by słuchawki nam przypadkowo nie wypadły z uszu. Z pomocą jednak przychodzi aplikacja na smartfona, która pozwala nam je wyśledzić. Słuchawki Bose grają po naładowaniu przez 5 godzin i zbierają dobre opinie za jakość dźwięku na stronie Amazona.To tylko pozornie gadżet dla niedorajdów, którzy potrafią przypalić nawet jajko. Albo snobów z dużych ośrodków. Maszynka umożliwia szybkie zrobienie hurtowo jajek na miękko lub twardo (6 na raz), co jest nieocenione, gdy mamy dużą rodzinę, szykujemy imprezę lub zapas pasty kanapkowej. Nie ma też problemów ze zrobieniem jajek po benedyktyńsku.To jedno z tych urządzeń, których nie chcemy używać. Gdy jednak zajdzie taka potrzeba, wydaje z siebie megagłośny sygnał ostrzegawczy, który usłyszy cała okolica. Ma moc 125 dB - czyli tylko o 15 mniej niż startujący samolot. Przydaje się nie tylko w ciemnej alejce, ale i w trakcie wypraw w nieznane, gdy chcemy wezwać pomoc.Kombajn, który jest nie tylko bezprzewodowym głośnikiem, ale i powerbankiem (10000 mAh), który można naładować energią słoneczną. Teoretycznie może grać non-stop, tylko czy starczy nam siły na niekończący się bifor, imprezę i after? Przydaje się też jako wycieczkowa ładowarka. Nagła śmierć baterii w smartfonie to jedna z największych fobii współczesnego społeczeństwa informacyjnego, ale nie oszukujmy się - to potrafi być uciążliwe dla każdego.Nic tak dobrze nie smakuje jak kawa na wycieczce w górach. Jednak z tym sprytnym ekspresem żaden kawoholik nie będzie mieć problemów ze zrobieniem espresso również w przewie podróży autem lub pociągiem, jak i po prostu bez odchodzenia sprzed biurka. Pasują do niego popularne kapsułki Nespresso.Nie wyobrażam sobie życia bez frytek. Nie dość, że ich chrupanie jest uzależniające i pasują do wszystkiego zawsze i wszędzie, to przy odpowiednim przygotowaniu - są stosunkowo zdrowe jak na fast-food. Ponoć ta "frytkownica" Phillipsa smaży krojone ziemniaki z mniejszą ilością tłuszczu niż tradycyjnie (o 75 proc.). Rolę oleju spełnia gorące powietrze. Airfryer sprawdza się też jako grill do mięsa, ale to jednak frytki gościłyby u mnie najczęściej.Zdjęcia robione Polaroidem i przyczepiane na lodówkę czy ścianę, to jedna najfajniejszych rzeczy z lat 90... której nigdy nie miałem. To wciąż mało ekonomiczna zabawka - z jednym filmem zrobimy i wydrukujemy jedynie 8 zdjęć, ale każde z nich będzie wyjątkowe i niepowtarzalne. I każdy będzie chciał je mieć.