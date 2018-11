Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2018/2019. Ministerstwo edukacji przedstawia kalendarz

Kalendarz ferii zimowych w roku szkolnym 2018/2019. • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

Kiedy ferie zimowe w 2019 r.?

e daty są niezmiernie ważne dla wszystkich uczniów i ich rodziców, by móc zaplanować zimowy wypoczynek. Rzecz jasna – istotne są też dla nauczycieli. Ministerstwo edukacji narodowej w kalendarium roku szkolnego 2018/2019 opublikowało konkretne terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach.Zakopane, Karpacz, a może jeszcze jakiś inny kierunek? Aby zaplanować wypoczynek w czasie zimowych ferii, trzeba dokładnie sprawdzić, które województwo w jakim terminie ma dni wolne od nauki. W roku szkolnym 2018/2019 sezon zimowych ferii zaczyna się już 14 stycznia 2019 r. Kończy się 27 lutego 2019 r.Poniżej prezentujemy dokładne terminy dla poszczególnych województw, jakie ustaliło Ministerstwo Edukacji Narodowej Województwa:– kujawsko-pomorskie– lubuskie– małopolskie– świętokrzyskie– wielkopolskie.Województwa:– podlaskie– warmińsko-mazurskieWojewództwa:– dolnośląskie– mazowieckie– opolskie– zachodniopomorskieWojewództwa:– lubelskie– łódzkie– podkarpackie– pomorskie– śląskieSerwis mamaDu.pl przygotował przejrzystą mapę, na której można sprawdzić terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach.Zanim zaczną się ferie zimowe, uczniów czeka całkiem sporo dni wolnych w okresie Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Zimowa przerwa świąteczna została zaplanowana na dni od 23 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Oczywiście dniem wolnym jest także 1 stycznia 2019 r., a więc uczniowie do szkół wrócą w środę 2 stycznia 2019 r.Z kolei następna przerwa świąteczna, wiosenna, związana ze świętami Wielkanocy, zaplanowana jest na dni 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.