Episkopat wydał stanowisko ws. pedofilii w Kościele. Przyznano, co się działo w Polsce

Arcybiskup Gądecki w trakcie konferencji prasowej mówił o pedofilii w polskim Kościele. • Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

redakcja naTemat

P

rzepraszamy Boga, ofiary wykorzystania, ich rodziny i wspólnotę Kościoła za wszystkie krzywdy wyrządzone dzieciom i ludziom młodym oraz ich bliskim przez duchownych, osoby konsekrowane i świeckich pracowników kościelnych – czytamy w dokumencie wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski. To oficjalne stanowisko duchownych ws. pedofilii w polskim Kościele. Przyznano w nim, że w Polsce także dochodziło do przypadków wykorzystywania przez duchownych.– Mamy zdecydowaną wolę oczyszczenia Kościoła z nadużyć – powiedział podczas konferencji prasowej abp Gądecki.Podkreślił także, że przedstawione stanowisko zakłada ochronę dzieci i młodzieży jako "niezbywalną część misji powierzonej Kościołowi". Jak zauważył, biskupi odwołują się w nim do wypowiedzi Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka.W samym oświadczeniu, z którym można się zapoznać tutaj , nie brakuje mocnych słów. "Stwierdzamy ze smutkiem, że również w Polsce miały miejsce sytuacje seksualnego wykorzystywania dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych i osoby zaangażowane w Kościele. Powtarzamy za Papieżem Franciszkiem: 'ból [dzieci i młodzieży], oraz ból ich rodzin, jest naszym bólem'. Aby dobrze rozpoznać przyczyny tych czynów i ocenić ich skalę, rozpoczęliśmy zbieranie potrzebnych danych" – czytamy w nim.Wyrażono również skruchę: "Przepraszamy Boga, ofiary wykorzystania, ich rodziny i wspólnotę Kościoła za wszystkie krzywdy wyrządzone dzieciom i ludziom młodym oraz ich bliskim przez duchownych, osoby konsekrowane i świeckich pracowników kościelnych".Stanowisko ma zostać odczytane w polskich kościołach.źródło: gosc.pl