Kolejne wydarzenie z cyklu IAB HowTo. Tym razem o wideo marketingu

akie formaty wideo są najpopularniejsze? Jak i kiedy są oglądane? Jak telewizja odnajduje się w rzeczywistości cyfrowej? Co sprawia że firmy już teraz przeznaczają około 15% budżetów reklamowych online na wideo? Na te i inne pytania odpowiedzą prelegenci konferencji IAB HowTo Unlock The Power of Video Marketing. 6 grudnia br. podczas spotkania organizowanego w Warszawie przedstawią też najnowsze wyniki badań i wskażą kierunki rozwoju segmentu wideo.Ideą IAB HowTo - wydarzeń inicjowanych przez członków grup roboczych działających przy IAB Polska - jest chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem przez ekspertów, którzy zajmują się reklamą internetową. 6 grudnia br. przedstawiciele Grupy Audiowideo zdradzą tajemnicę coraz większej popularności reklam wideo w internecie, opowiedzą o niestandardowych możliwościach wykorzystania tego formatu w kampaniach marketingowych. W całodziennej konferencji IAB HowTo: Unlock The Power of Video Marketing wezmą udział przedstawiciele marketerów, agencji reklamowych, agencji interaktywnych i domów mediowych.- Podczas prac nad konferencją skupiliśmy się na tym, co najważniejsze, czyli na sformułowaniu recepty na sukces. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego popularność i budżety reklamowe wideo online ciągle rosną oraz jak mogą na tym skorzystać reklamodawcy. Pokażemy nieco teorii i liczb, ale przede wszystkim będzie można zobaczyć przykłady kampanii, formatów i rozwiązań, które pomagają zaangażować uwagę użytkowników - komentuje Rafał Jung, szef Grupy roboczej Audiowideo IAB Polska.Spotkanie rozpocznie premiera badania dotyczącego synergii ekranów „TV + WWW razem lepiej”. Eksperci opowiedzą o powodach rosnącej popularności wideo oraz o tym, jak użytkownicy oglądają treści na różnych urządzeniach. Wyjaśnią też dlaczego zagadnienia związane z widocznością reklam są kluczowe dla formatów wideo.Prelegenci będą się również zastanawiać nad tym, jak wciągnąć odbiorców do świata marki i zachęcić do interakcji. Opowiedzą co i jak się ogląda na Youtube, Facebooku i w portalach horyzontalnych, wskażą podobieństwa, różnice i punkty styczne.Wiele miejsca w programie wydarzenia zajmą tematy związane z treściami premium i sposobami ich wykorzystywania w internecie przez stacje telewizyjne. Przedstawiciele serwisów VOD największych polskich nadawców przedstawią rynek wideo online ze swojej perspektywy i zdradzą, jak formaty telewizyjne sprawdzają się w internecie.Co dziś mówią konsumenci jutra? W odpowiedzi na to pytanie pomogą wyniki badań zachowań najmłodszych użytkowników w środowisku multi-screenowym oraz dane z najnowszego badania dedykowanego wideo, z którym będą mogli zapoznać się uczestnicy spotkania.W gronie prelegentów wydarzenia znajdą się: Dominik Dębski (Media Impact), Paweł Kolenda (IAB Polska), Rafał Jung, szef Grupy Audiowideo IAB Polska, Krzysztof Caliński (Cyfrowy Polsat), Michał Wojak (Media Impact), Alicja Popiel (Media Impact), Michał Szczur (Mindshare Polska), Adrian Nawrocki (Mindshare Polska), Marta Sułkiewicz (Gemius), Maciej Gozdowski (TVN S.A.), Tomasz Bruss (Mediafarm), Kamil Rutkowski (Agora S.A.), Anna Ewa Białkowska (Sataku), Marcin Kozera (Wirtualna Polska), Bartłomiej Łubieński (Kompania Piwowarska), Karol Kuriata (Zenith).Wydarzenie jest objęte akredytacją DIMAQ. Oznacza to, że uczestnicząc w IAB HowTo, posiadacze certyfikatu otrzymują 20 punktów recertyfikacyjnych.Więcej informacji tutaj.